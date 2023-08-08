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南市議員擔任導護媽媽 曾培雅守護學童26年如一日

南市議員曾培雅擔任崇學國小的導護媽媽志工，守護學童上學安全，迄今已長達26年。（記者蔡文居攝）

南市議員曾培雅擔任崇學國小的導護媽媽志工，守護學童上學安全，迄今已長達26年。（記者蔡文居攝）

2023/08/08 22:03

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員曾培雅長年擔任東區崇學國小的導護媽媽志工，守護學童上學安全，即使當上了議員，她還是持續不輟，迄今已長達26年。

曾培雅為台南市議會5連任議員，綽號「阿美」，早在2006年，在曾培雅當選議員之前，她就在崇學國小擔任導護媽媽志工。當時因為她的孩子就讀崇學國小，她才開始當導護媽媽，結果一當就是20多年，現在她早已升格當阿嬤，還是每天一早就穿起導護媽媽志工的背心，站在路口守護學童上學的安全。

曾培雅說，以前她當導護媽媽媽志工一週要執勤2次，現在為一週一次。每天早上一早就要到學校守護學童上學安全，在混亂的車陣中，開闢出一條安全的路，讓所有的小朋友安全地到學校上課。

她說，她的任務是負責崇學國小崇善路北側門，以前7點就開始執勤，現在改為7點20到40分。早上一大早要起床，而且風雨無阻，這對經常得跑攤的政治人物而言，是一大考驗。

「有時我也想偷懶一下，心裡很掙扎，但意志上說我要去。就一剎那間，爬起床就好了。」曾培雅說，到學校可以看看老朋友，而且看到孩子天真無邪的樣子，就很開心，這也讓她有了動力，一直持續下去。

曾培雅長年擔任導護媽媽志工。她說，看到孩子天真無邪的樣子就很開心，讓她有動力一直持續下去。（記者蔡文居攝）

曾培雅長年擔任導護媽媽志工。她說，看到孩子天真無邪的樣子就很開心，讓她有動力一直持續下去。（記者蔡文居攝）

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