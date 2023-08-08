創世為植物人慶父親節 偕家屬拍全家福

獻給魏先生的客製化父親節蛋糕，是按魏家女兒小時候畫給爸爸的畫作為圖製成。（記者王姝琇攝）

2023/08/08 15:14

〔記者王姝琇／台南報導〕對已臥床近15年的魏先生一家來說，已經很久沒有好好慶祝父親節。創世基金會台南院今天特地獻上客製化蛋糕，並請專業攝影師為他們一家五口拍全家福；其中蛋糕圖像就是魏先生女兒幼年時的畫作，別具意義。

魏先生原為家中經濟支柱，15年前一場高壓電誤觸意外，讓魏家遭逢巨變，魏太太一肩扛起照顧先生與3名子女的責任，一路走來十分艱辛，近年來因體力與經濟考量，魏先生於今年2月入住創世，3個孩子也都會安排休假來探望爸爸。

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趁著一年一度的父親節，創世攜手福爾摩沙遊艇酒店總監楊福強，獻上由C.T.dessert闆娘廖珮琪客製化的父親節蛋糕，而蛋糕圖案就是魏家女兒小時候畫給爸爸的畫作，是一幅媽媽照顧著臥床的爸爸，而她在一旁哭泣的模樣，讓人看得心疼；創世另邀請攝影師李沐恩來為他們拍攝全家福，留下美好的回憶。

楊福強說，植物人朋友的照顧很辛苦，創世每年光是植物人營養餐食就要支出約700萬元，是相當沉重的負擔，在企業的社會責任這部份，我們也非常地重視，很高興可以跟創世基金會一起辦理這麼有意義的活動。

創世因疫情影響停辦3年的公益募款餐會今年重新舉辦，地點就選在安平福爾摩沙遊艇酒店，預計席開60桌，扣除成本後，所得全數捐助創世基金會台南院。創世基金會台南院院長孫淑媛表示，餐餐愛公益餐會活動將在9月15日舉辦，目前桌數認助尚缺4成左右，希望大家可以一起來認桌、認助餐券，享受美食佳餚的同時還能幫助植物人朋友。

福爾摩沙遊艇酒店總監楊福強代表，獻上由C.T.dessert闆娘廖珮琪客製化的父親節蛋糕。（記者王姝琇攝）

創世基金會台南院請來專業攝影師為魏先生一家五口留下合影紀念。（記者王姝琇攝）

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