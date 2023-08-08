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新竹市十八尖山浪貓攻擊登山遊客 市議員黃文政籲市府處置

新竹市十八尖山傳出浪貓攻擊登山遊客，導致遊客雙腳都流血的慘劇，市議員黃文政籲市府處置，不要讓遊客敗興而歸。（照片取自黃文政臉書）

新竹市十八尖山傳出浪貓攻擊登山遊客，導致遊客雙腳都流血的慘劇，市議員黃文政籲市府處置，不要讓遊客敗興而歸。（照片取自黃文政臉書）

2023/08/08 15:07

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員黃文政今天指出，他接獲陳情，有民眾日前到十八尖山運動時，突遭浪貓飛撲襲擊以致雙腳受傷，大量出血，還縫了好幾針。他認為過去十八尖山就常發生浪犬攻擊遊客的事件，如今又發生浪貓也攻擊遊客，情況已不容忽視，十八尖山是很多民眾健行運動的場所，呼籲市府應前往處理，不要讓十八尖山成為讓遊客心驚擔憂的休閒場所，更應針對浪貓浪犬問題徹底處理。

對此，新竹市府城銷處表示，有關十八尖山浪貓攻擊健行遊客事件，目前將由動保所協助架設誘捕籠加強捕捉浪貓，後續針對十八尖山周邊的流浪犬貓問題，會與動保所加強巡查及捕捉，並建議登山健行運動民眾避免接觸及禁止餵食，以防範浪犬貓造成意外事故發生。

黃文政說，近期多次傳出浪貓攻擊健行遊客的事件，甚至十八尖山沿路提供民眾使用的飲水機也常有浪貓佔據，不畏人群接近。他認為，十大尖山原本愜意休閒的活動氛圍不再，取而代之的是民眾的恐懼、驚嚇甚至憤怒。

他說，遊客陳情指出，山上遊客餵食浪貓浪犬的行為頻繁，雖市府已立「禁止餵食」的罰款告示牌，但礙於山上大部份區域沒有裝監視器，登山民眾也難以即時蒐證，取締困難度高，因此告示牌無法發揮嚇阻、勸導的作用。反而讓浪貓浪犬的情況更嚴重，他要求市府針對十八尖山浪貓浪犬問題趕緊處理，不要讓事件持續擴大，還給市民安全運動的休閒場所。

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