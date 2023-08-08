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南市新南國小軟網隊8/14赴日比賽 安平天后宮捐助8萬旅費

南市安平新南國小軟網隊將於8月14日赴日本比賽，安平開台天后宮今天捐贈8萬元旅費助學子為國爭光。（記者王姝琇攝）

南市安平新南國小軟網隊將於8月14日赴日本比賽，安平開台天后宮今天捐贈8萬元旅費助學子為國爭光。（記者王姝琇攝）

2023/08/08 15:00

〔記者王姝琇／台南報導〕南市安平新南國小軟網隊將於8月14日赴日本比賽，安平開台天后宮今天捐贈8萬元旅費助學子為國爭光，由校長魏萬能與比賽選手共同接受捐贈。

新南國小軟式網球隊成績是全國數一數二的隊伍，今年4月參加屏東大學辦理的全國青年杯軟式網球錦標賽，榮獲冠軍而獲邀參加日本2023山中湖杯軟式網球邀請賽，共8位選手參加個人組與團體組賽事，將於8月14日啟程赴日比賽，近日加強集訓，盼能為國爭光。

魏萬能表示，2019年赴日為國爭光之後，軟網小將的學弟妹們認真練習，將目標設定在爭取每年的國家代表權；但2020至2022年遇到武漢肺炎疫情，無法進行國際之間的體育交流，直到今年終於能再次走出國門，小將們都相當興奮。

今年全國青年杯軟式網球錦標賽因疫情解封也顯得特別競爭，新南國小軟式網球隊在20多個縣市代表隊中脫穎而出，相當不簡單；魏萬能說，近年雖爆發疫情，但學校仍聘請教練用心栽培選手，今年再度奪得冠軍並獲國家代表權赴日比賽。

天后宮主委盧友禮表示，新南國小軟式網球隊成軍40多年來，榮獲全國各項比賽冠軍不計其數，也為國家培育各級選手，堪稱軟網國手的搖籃，對於校方這次要赴日比賽的經費缺乏，廟方在於培育人才的支持，捐給校方8萬元資助；鼓勵選手努力拚鬥展現實力，也發揮愛心公益的價值與意義。

南市安平新南國小軟網隊將於8月14日赴日本比賽。（記者王姝琇攝）

南市安平新南國小軟網隊將於8月14日赴日本比賽。（記者王姝琇攝）

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