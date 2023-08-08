環署擬推紡織品循環指引 盼擺脫快時尚環保災難

環保署今（8日）舉行紡織品資源循環利用座談會，研擬針對品牌服飾業及百貨業，提出紡織品循環指引草案。 （記者陳嘉怡攝）

2023/08/08 14:49

〔記者陳嘉怡／台北報導〕「家裡衣櫃永遠少一件衣服」，快時尚造成大量服飾消費，也讓更多衣服被丟棄造成環境負擔。環保署今（8日）舉行紡織品資源循環利用座談會，研擬針對品牌服飾業及百貨業，提出紡織品循環指引草案，鼓勵衣服使用單一材質及添加再生料等。有服飾業者表示，使用再生料的衣服比起一般服飾成本高出3成以上，消費者不見得會買單，建議指引分階段進行，讓業者有時間與消費者溝通。

環保署回收基管會執秘王嶽斌表示，快時尚為帶來龐大環境負擔，國際上掀起促進紡織品永續利用浪潮，歐盟近日提出草案，要求衣服生產者預付廢棄管理費，估計每件衣服要繳約0.12歐元（約台幣4元）。環保署也研擬訂定紡織品循環指引草案，鼓勵衣服生產時導入循環設計、使用單一材質及添加再生料，在門市設置衣服回收點等，希望由品牌服飾業和百貨業擔任火車頭，帶動國內紡織產業的循環生產設計，未來也會逐步將指引內容法規化。

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實踐大學服裝設計系研究所兼任助理教授張倞菱表示，二手衣重製是目前許多服裝品牌會用的循環方法，但一件二手衣需要用4件衣服拼接，連品牌和設計師都不清楚成分表要如何標示，常導致二手衣只有一次性的循環。此外，非機能性品牌的衣服會使用多種布料拼織，無法像運動機能性服飾能用100%的聚酯纖維再製，建議指引可以分階段進行，讓生產到消費端有充分時間磨合溝通。

張倞菱也指出，使用再生料製成的衣服成本約比一般衣服高出3成以上，但根據調查消費者只願意用比一般商品貴一成的價錢購買有環保理念的商品，如果業者花費大筆成本製造環保產品，最後卻沒有消費者買單，業者即使有環保理念也很容易打退堂鼓。

台灣優衣庫公司經理蕭斐璠則說，約有3成的消費者知道舊衣回收對環境有貢獻後，願意回收衣服，不過消費者多半對二手衣仍有些抗拒，尤其在疫情後可能擔心病毒等問題，服飾業若要推動衣服循環利用，消費者的支持是關鍵，需要有更多時間與消費者溝通。

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