成大前校長馬哲儒教授辭世 籌備治喪事宜將申請總統褒揚令

成大前校長馬哲儒於2016年7月憶述細說成大 。（成大提供）

2023/08/08 13:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕備受師生敬重、愛戴的成功大學前校長馬哲儒教授，今（8）日上午8時30分安詳辭世，校長沈孟儒一早即赴成大醫院關心。老校長一生勤奮精進、熱愛成大，以校為家，更以校長之尊致力推動科學普及教育。重量級大老辭世，門生、故舊，內心無限不捨。感念馬校長的付出與奉獻，成大除為馬教授籌辦治喪事宜外，更將申請總統褒揚令。

馬哲儒生於1931年。1950年進入成大前身臺灣省工學院化學工程學系，1959年赴美深造，1970年回母校成大任職，此後一直留在成大。歷任成大化工系教授、系主任、工學院院長、校長。2002年馬哲儒校長從化工系退休，但仍幾乎天天到校，也樂於參與校內活動。

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成大前代理校長暨化工系名譽教授翁鴻山，回憶過去與馬哲儒校長的相處說，馬校長虛懷若谷，樂於傾聽下屬建言，不論是擔任系主任、院長、校長都沒有任何架子，也願意授權。而且還常說「感謝能幹的部屬治理成大」。謙虛、溫文儒雅的馬校長退休後，故舊、門生辦活動都歡喜邀約他及夫人楊友偉博士參加。

成大表示，馬哲儒於1988年至1994年出任成大校長，期間恰逢教授治校和學運風起雲湧的動盪時期，他都適切因應教師和學生提出的要求，例如公布校務帳目和開闢言論廣場，讓學生暢所欲言。在6年校長任內，接續前任夏漢民校長的計畫，完成醫學院、附設醫院和航空太空研究所之設置，以及航太實驗場、附設醫院門診大樓用地、安南校區以及自強校區北半段的取得，校區加倍擴增。

成大表示， 馬哲儒校長任內亦設置研究發展委員會（研發處前身）；帶領下屬完成獲教育部評為最優的中長程校務發展計畫，從而獲得27億元補助，得以興建成功校區新圖書館和自強校區工學院的5棟大樓。接著制訂《校長遴選辦法》，建立校長遴選制度；成立財團法人成大研究發展基金會，讓教師得以申請或參與校外的建教合作計畫，成功奠定成大每年產學合作額度均為全國之冠的雄厚根基。

成大前校長馬哲儒於2019年7月（右1）參觀孫運璿特展。（成大提供）

馬哲儒（左）於2018年2月13日在當時時任校長蘇慧貞（右）陪同下參加新春團拜 。（成大提供）

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