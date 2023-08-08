「禁團令」未解里長卻可帶團赴中？ 觀光局：未禁止交流參訪

據讀者提供考察行程，為無錫人大常委所安排參訪，往返搭乘中國吉祥航空，走訪江南古鎮，走訪羊毛衫集散中心「濮院」遊古運河、紫砂博物館等。但觀光局指並無違規。（圖由讀者提供）

2023/08/08 13:33

〔記者陳心瑜／台北報導〕我對中「禁團令」未解，有讀者向本報投訴指出疑有「假交流真出團」違規情況，指台北市某旅行社和士林區、南港區里長接洽組團資訊，行程包括六天五夜入住五星飯店，收費低廉、但帶往購物點「關門強迫推銷」。對此，交通部觀光局解釋，並未禁止附中交流、參訪等。另今年也並未有違反「禁團令」開罰案例。

交通部觀光局回應，「禁團令」係禁止旅行社針對不特定民眾招攬及販售赴大陸團體旅遊商品。此案例並非販售旅遊商品（未標價），因此並無違規。

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據讀者提供行程，此考察為無錫人大常委所安排參訪，往返搭乘中國吉祥航空，行程共六天，今天（8日）自里辦公室集合搭遊覽車飛往上海浦東國際機場，轉車至無錫，並探訪江南古鎮，走訪羊毛衫集散中心「濮院」遊古運河、紫砂博物館等，六天五夜皆入住五星酒店。

據觀光局日前指出，從未禁止旅客到中國自由行，只禁止以觀光為目的的旅行團赴中國。

業者多次喊話盼開放兩岸旅遊，海峽兩岸旅行商大會昨晚也在中國安徽揭開序幕。交通部長王國材上月指出，兩岸必須互釋善意，台灣赴中自由行沒有禁，但中國禁了來台團客、自由行，但台人赴中自由行已開放，中方希望台灣團客過去、台灣也希望中國團客過來。

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