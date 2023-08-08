08/08 各報重點新聞一覽

台南高分檢昨公布起訴涉為中國蒐集我國軍事機密並收賄的兩位軍士官與一名竊密未遂的退伍上兵。（資料照）

2023/08/08 06:46

自由時報

涉共諜竊漢光機密 台商父子檔、2軍士官起訴

高檢署台南分署昨公布偵結兩件通敵國安案。黃姓父子涉為中國吸收我國軍人蒐集國家機密，依違反國家安全法、國家機密保護法、貪污治罪條例對公務員交付賄賂罪嫌起訴，收賄的空軍葉姓上士、蘇姓中尉排長則涉貪污治罪條例公務員違背職務收賄、陸海空軍刑法交付我國軍事秘密文書罪嫌。另有一名陸軍砲訓部上兵退伍的戴姓男子則涉吸收軍人蒐集我國家機密未遂，依違反國家安全法、國家機密保護法、貪污治罪條例對公務員行求賄賂罪嫌起訴。

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全台水情好轉 嘉南正常供水

颱風卡努及外圍環流為全台水庫集水區帶來豐沛降雨，昨天經濟部調整水情燈號，全台僅剩台南為「水情提醒」的綠燈，其他縣市水情都為正常藍燈，最大水庫曾文水庫大進帳，蓄水率重回五成。農田水利署表示，今年秋冬雜作灌溉無虞。

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碳交所成立 國外碳權最快年底上架

台灣碳權交易所昨在高雄成立，蔡英文總統揭牌指出，推動淨零轉型，從二○二三到二○三○年將帶動四兆元以上的民間投資、創造五．九兆元產值，提供超過五十五萬個就業機會。台灣證交所暨台灣碳權交易所董事長林修銘則透露，碳交所共有三大任務，其中引進優良國外碳權部分，最快今年底就可在碳交所上架。

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聯合報

碳交所揭牌 3大挑戰 國內碳權交易明年上路

台灣碳權交易所（碳交所）昨天在高雄舉行揭牌儀式，碳交所董事長林修銘表示，明年第一季環保署的碳費徵收標準出來，就會開放國內碳權交易，預計會在明年上半年完成。他也提出碳權交易兩大規則，一是國內碳權交易只會開放法人，不會開放自然人，畢竟碳排大戶都是法人；另外則是國內碳權交易不會開放次級市場交易，也不會有金融商品交易。

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前瞻砸6億改善水環境 桃園河川汙染反加劇

桃園前市長鄭文燦任內獲六億多元前瞻經費執行水環境改善計畫，轄內嚴重汙染河川長度雖縮短，但廿六個監測站有十五站汙染指數升高，汙染程度加劇。市府環保局表示，上游河川水量變化大、生活汙水增加、雨量較少是汙染濃度上升的原因，但水利專家、中央大學副校長吳瑞賢認為，相關計畫多為建置「現地水質淨化設施」，只是求短期成效，真正要解決問題，還是得提高接管率。

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中國時報

立委掌握新錄音檔 鏡電視大股東坦承賣股

國家通訊傳播委員會（NCC）6月28日不顧外界質疑，強行通過鏡電視上架案，但以「附帶停止條件」要求鏡電視股東簽署「不得轉讓股份」切結書。時力立委陳椒華掌握新錄音檔證據，昨開記者會指控，鏡電視8大股東有轉售股權、人頭代持的狀況，國巨集團董事長陳泰銘曾對她說，「只要去查金流，一切清清楚楚」。陳椒華痛斥NCC企圖以「停止條件」轉移調查責任，涉嫌放水，這已是瀆職，要求NCC主委陳耀祥下台負責。

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福島核汙水 最快本月下旬排海

日媒7日引述多位政府官員的消息指出，日本政府計畫在8月下旬至9月上半月期間，將福島第一核電廠的核汙水排放入海。日本首相岸田文雄預定本月中旬訪美，出席美日韓領袖會談，向美國總統拜登、韓國總統尹錫悅做出相關說明，岸田返國後將召開部長會議，敲定核汙水排海時間。

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日月潭水庫在卡努颱風來襲期間，水位不斷回升，昨天「九蛙疊像」也僅剩1隻浮出潭面，令人驚喜。（記者謝介裕攝）

台灣碳權交易所昨在高雄正式成立，總統蔡英文、行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁等人出席見證。（記者李惠洲攝）

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