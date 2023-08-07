全台最高海拔森林系婚禮 阿里山神木下婚禮報名

阿里山國家風景區今年度「神木下婚禮」將於10月23日登場。（阿里山國家風景區管理處提供）

2023/08/07 21:13

〔記者陳心瑜／台北報導〕阿里山國家風景區今年度「神木下婚禮」將於10月22日、23日登場，報名時間為即日起至8月24日，預計邀15對新人著中式旗袍於百年神木下結為連理，更安排入住阿里山英迪格酒店，由山林、雲海、日出、星空等阿里山夢幻地景烘托浪漫氛圍。

阿里山國家風景區管理處指出，「神木下婚禮」預計邀國內外新人共計15對，另備取4對，10月22日將在阿里山森林遊樂區內香林神木平台登場，2天活動包括證婚儀式以及婚紗拍攝行程。

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阿里山國家風景區管理處指出，神木下婚禮邁入第17年，已陪伴278對新人於神木前互許諾言，婚禮承襲鄒族部落婚禮體驗、香林神木證婚兩大特色儀式，通打造香林神木群構成的森林系婚禮場景。

阿里山國家風景區管理處指出，新人若入住大直英迪格酒店、阿里山英迪格酒店，即可獲得阿里山婚禮小物乙份，內有包括奮起福金磚、瑞里小公主咖啡、林韻茶園、茶叁代茗園製茶、三美蜂蜜、甜茶小姐、山芙蓉茶業等阿里山特色小物。

交通部觀光局副局長林信任表示，這次神木下婚禮成功於金城門觀光影片榮獲金星獎，為阿里山觀光品牌擦亮國際品牌，另推出「阿里山觀光護照」（阿里山 FunPASS），提供一個全新的旅遊方案，無縫串接阿里山及日月潭的行、遊、食、購行程，將大幅提升國際旅客旅遊體驗。

觀光局表示，神木下婚禮可上網路報名，每對新人13140元，包含入住阿里山英迪格酒店套房、新秘妝髮、喜宴餐點、家屬接駁、旗袍乙套，22日為神木下婚禮證婚與鄒族婚禮體驗、23日為婚紗照拍攝行程。

觀光局指出，更多資訊可查詢阿里山國家風景區管理處官網或「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。阿里山FunPASS與阿里山旅遊商品可至阿里山EASY GO電商平台選購。

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