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    8國大學生齊聚 2023高雄國際夏令營溢滿南部熱情

    學生們喝著高雄在地珍珠奶茶，在文化遊艇上享受高雄海洋之美。（行國處提供）

    學生們喝著高雄在地珍珠奶茶，在文化遊艇上享受高雄海洋之美。（行國處提供）

    2023/08/07 20:40

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2023高雄國際夏令營今登場，共有來自美、日、韓、巴基斯坦等8國大學生，與高雄在地大學生共同參與，今年更首次邀青年局、原民會、客委會加入，要讓國際青年認識高雄獨有的多元文化、及南部熱情。

    行政暨國際處長張硯卿表示，國際夏令營能深化高雄在地青年和國際青年間互動，促進年輕世代交流，也有助於高雄與國際城市間友好關係，當然更期待國際青年透過營隊了解高雄、愛上高雄後，成為高雄親善大使，未來吸引更多國際青年、旅客來高雄。

    今夏令營開幕式邀請麒麟原住民文化藝術團及高雄觀光大使高雄熊，以充滿動感歡樂的迎賓舞蹈揭開序幕，現場還即興邀請學生一同體驗原民舞蹈，開場氣氛即展現南部熱情，不少學生也搶著和高雄熊留下可愛合照。

    來自台灣的劉同學稱讚夏令營行程緊湊、內容豐富，很期待接下來4天行程；日本上野同學則提到過去對高雄了解不多，但一到高雄就感受到在地的親切熱心，台灣夥伴都會主動幫忙翻譯，讓他能更好理解，真的很暖心。

    開幕式上，行國處及青年局共同代表高市府歡迎國際學生！青年局長張以理表示，希望大家透過夏令營好好認識高雄，行國處副處長張恩成則指出，不同國家青年聚在高雄非常難得，希望夏令營期間大家能充分享受高雄美好，把滿滿回憶帶回家鄉。

    行國處說明，營隊首日安排國際學生搭文化遊艇遊覽亞洲新灣區，並走訪哈瑪星舊打狗驛故事館、佐佐木商店高雄支店等歷史建物，了解高雄的文史軌跡與結合文化創意產業的舊城區改造脈絡。

    4天營隊活動會以「文化高雄」、「青年高雄」、「自然高雄」、「智慧高雄」為四大主軸規劃各項行程，並首度與青年局、原民會、客委會合作，融入多元的客家、原民及青年國際交流內容，規劃參與2023永續城市交流暨國際論壇、走訪美濃客家文物館、到原住民故事館體驗原民文化，讓國際青年深度體驗高雄多元文化與城市魅力。

    2023高雄國際夏令營今登場，8國大學生與高雄在地大學生共同參與，高雄熊代表市府迎接貴賓。（行國處提供）

    2023高雄國際夏令營今登場，8國大學生與高雄在地大學生共同參與，高雄熊代表市府迎接貴賓。（行國處提供）

    行國處副處長張恩成希望國際學生能透過豐富行程把滿滿回憶帶回家鄉。（行國處提供）

    行國處副處長張恩成希望國際學生能透過豐富行程把滿滿回憶帶回家鄉。（行國處提供）

    青年局長張以理歡迎國際學生來高，期待大家多認識高雄。（行國處提供）

    青年局長張以理歡迎國際學生來高，期待大家多認識高雄。（行國處提供）

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