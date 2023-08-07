8國大學生齊聚 2023高雄國際夏令營溢滿南部熱情
〔記者王榮祥／高雄報導〕2023高雄國際夏令營今登場，共有來自美、日、韓、巴基斯坦等8國大學生，與高雄在地大學生共同參與，今年更首次邀青年局、原民會、客委會加入，要讓國際青年認識高雄獨有的多元文化、及南部熱情。
行政暨國際處長張硯卿表示，國際夏令營能深化高雄在地青年和國際青年間互動，促進年輕世代交流，也有助於高雄與國際城市間友好關係，當然更期待國際青年透過營隊了解高雄、愛上高雄後，成為高雄親善大使，未來吸引更多國際青年、旅客來高雄。
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今夏令營開幕式邀請麒麟原住民文化藝術團及高雄觀光大使高雄熊，以充滿動感歡樂的迎賓舞蹈揭開序幕，現場還即興邀請學生一同體驗原民舞蹈，開場氣氛即展現南部熱情，不少學生也搶著和高雄熊留下可愛合照。
來自台灣的劉同學稱讚夏令營行程緊湊、內容豐富，很期待接下來4天行程；日本上野同學則提到過去對高雄了解不多，但一到高雄就感受到在地的親切熱心，台灣夥伴都會主動幫忙翻譯，讓他能更好理解，真的很暖心。
開幕式上，行國處及青年局共同代表高市府歡迎國際學生！青年局長張以理表示，希望大家透過夏令營好好認識高雄，行國處副處長張恩成則指出，不同國家青年聚在高雄非常難得，希望夏令營期間大家能充分享受高雄美好，把滿滿回憶帶回家鄉。
行國處說明，營隊首日安排國際學生搭文化遊艇遊覽亞洲新灣區，並走訪哈瑪星舊打狗驛故事館、佐佐木商店高雄支店等歷史建物，了解高雄的文史軌跡與結合文化創意產業的舊城區改造脈絡。
4天營隊活動會以「文化高雄」、「青年高雄」、「自然高雄」、「智慧高雄」為四大主軸規劃各項行程，並首度與青年局、原民會、客委會合作，融入多元的客家、原民及青年國際交流內容，規劃參與2023永續城市交流暨國際論壇、走訪美濃客家文物館、到原住民故事館體驗原民文化，讓國際青年深度體驗高雄多元文化與城市魅力。