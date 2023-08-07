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    新北樹林社福參與式預算提案24個創新高 老幼共融成焦點

    樹林區南投同鄉會秘書劉秀麗（左）表示，考量樹林地區有許多隔代教養或弱勢家庭的學童，因此提出「呵護幼苗長大-弱勢家庭兒少學習支持計畫」，右為社會局副局長吳淑芳。（社會局提供）

    樹林區南投同鄉會秘書劉秀麗（左）表示，考量樹林地區有許多隔代教養或弱勢家庭的學童，因此提出「呵護幼苗長大-弱勢家庭兒少學習支持計畫」，右為社會局副局長吳淑芳。（社會局提供）

    2023/08/07 20:22

    〔記者甘孟霖／新北報導〕新北市社會局推動社會福利參與式預算，今年邁入第5年，今年樹林區有24個社福團體提案，為歷年最多。內容包含兒少陪伴計畫、身障者休閒運動課程、青銀共融活動等，對象也涵蓋兒少、身障、婦女、新住民、原住民等多元族群。

    樹林區南投同鄉會秘書劉秀麗表示，考量樹林地區有許多隔代教養或弱勢家庭的學童，因此提出「呵護幼苗長大-弱勢家庭兒少學習支持計畫」，以悉心陪伴、暖心灌溉、安心Fun暑假和感恩分享會等四部曲，讓兒少多元學習，除爭取參與式預算外，也會自籌15萬元辦理。

    樹林幼兒教保協會總幹事俞昭安表示，現代多屬兩代小家庭，缺乏過去三代同堂的共融，因此他們提出「老幼共學-小樹苗與長青樹」方案，希望透過各種課程，帶領小朋友進入銀髮據點，讓老幼共融，阿公阿嬤可以教台語，分享故事給阿孫聽。

    社團法人中華慈雲慈善利生推廣協會提出「食在精彩-紅麴蔬食推廣」，協會督導李惠雯說，協會要利用在地紅麴元素，帶領單親或高風險家庭子女，以及婦女親子一起學習製作紅麴料理，如湯圓、水餃、餡餅等，即使爸媽不在家，青少年也可以簡單料理。

    社會局副局長吳淑芳說，新北社福參與式預算一年比一年精彩，首年蘆洲僅有6個提案，翌年泰山有10個，再來五股、鶯歌各有15個，今年樹林一口氣增加到24個，顯見參與式預算的精神和影響力逐步擴大。參與式預算由政府撥一小部分的經費，透過培力工作坊、住民社福大會凝聚共識，最後產生提案審議，經票選後依得票數高低予以預算支持，總共300萬元運用公彩預算補助，希望給予民眾最想要的社會福利。

    樹林幼兒教保協會總幹事俞昭安（右）感慨現代家庭缺乏三代互動，因此提出「老幼共學-小樹苗與長青樹」方案。（社會局提供）

    樹林幼兒教保協會總幹事俞昭安（右）感慨現代家庭缺乏三代互動，因此提出「老幼共學-小樹苗與長青樹」方案。（社會局提供）

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