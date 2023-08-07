羅東市區觀光景點指示牌附掛高度太低 入夜後潛藏危險

羅東多面觀光景點方向指示牌潛藏危險，經宜縣議員謝家倫（如圖）反映後，畫面中指示牌已被拆除。（記者江志雄攝）

2023/08/07 19:43

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東市區有多面鐵製觀光景點方向指示牌，附掛在人行道旁的路燈桿，離地僅1公尺到120公分，入夜後視線較差，行人或騎士經過容易撞上受傷，潛藏危險性；羅東鎮公所回應，即日起全面清查，若違規設置將拆除。

宜蘭縣議員謝家倫接獲投訴指出，羅東火車站前方的公正路與大同路口，設有「羅東觀光夜市」方向指示牌，牌面下端高度約在成年男子胸部位置，鐵製牌面邊角銳利，行人或騎士晚間路過，如果不慎撞上恐會受傷流血，經過檢視，牌面並未註明哪個單位所設。

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謝家倫走訪附近地區，發現類似鐵製方向指示牌有好幾面，多半附掛在人行道旁的路燈桿，懸掛高度不超過120公分，大人不小心會撞到胸部，小朋友可能撞傷臉部及眼睛部位，用路人走過險象環生，希望主管機關儘早處理未雨綢繆。

羅東鎮公所工務課表示，羅東鎮公正路與大同路口附掛在路燈桿的「羅東觀光夜市」方向指示牌，事前未經申請，接獲反映後已派員拆除，將在附近進一步清查，假使仍有其他違規指示牌，基於安全考量會陸續拆除。

依照「宜蘭縣政府路燈桿懸掛商業廣告旗幟審查及管理要點」，廣告旗幟下端應離地面250公分以上，業主提出申請經過主管機關核准才能設置。

學生騎車經過稍有不慎便會撞上指示牌受傷。（讀者提供）

鐵製牌面邊角銳利。（記者江志雄攝）

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