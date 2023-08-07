竹北路平計畫 提縣政二路、光明商圈等5案爭中央補助

竹北市公所力推路平計劃旗艦工程，初步鎖定縣政二路、光明一路及光明商圈區要道等5項道路改善工程案，將積極邀中央下鄉會勘並爭取經費。（記者廖雪茹攝）

2023/08/07 20:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市人口成長直逼22萬人，竹北市長鄭朝方繼校園周邊暨行車安全道路改善計畫，獲中央核定近5500萬元經費，今（7日）宣布將力推路平計劃旗艦工程，初步鎖定縣政二路、光明一路及光明商圈區要道等5項道路改善工程案，將積極邀中央下鄉會勘並爭取經費。

鄭朝方表示，上任以來陸續接獲市民陳情交通問題，其中最多為交通號誌訴求，再來是反映路平。交通號誌權屬新竹縣政府，公所將協助持續反映主管機關改善；道路改善部分，工程經費動輒上億，但由於公所去年度未編列相關預算，目前僅能透過開口契約執行，經常性修補非長久之計、治標不治本，因此啟動第一階段經費爭取，希望能夠大幅改善竹北市道路品質。

請繼續往下閱讀...

經盤整市內道路，市公所將提出5項道路改善工程計畫案，包括縣政二路人行空間及道路改善工程、光明一路及周邊人行步道改善工程、光明六路及光明十一路道路改善工程、復興三路周邊人本通學環境改善工程，以及西區休閒農業區生活道路整建工程。

鄭朝方表示，民眾陳情最多的縣治區縣政二路、光明商圈光明一路，多為道路不平、人行道路樹竄出氣孔等問題。惟整體工程經費龐大，單就縣政二路經費直逼2億，因此市公所將針對竹北市路口安全暨人行道改善人本綠色通道營造，向內政部營建署提出整體計畫，除積極尋求中央資源挹注，同時也會與縣府溝通期盼合力完成，以及向市民代表會說明爭取支持。

另外，竹北市公所今年3月向中央提案校園周邊暨行車安全道路改善計畫，竹仁國小暨周邊校園養護整建工程，以及文田街及仁愛國中周邊人行步道改善工程，已獲核定總計近5500萬經費，其中；中央補助80％、公所自籌20％，本月底將於代表會臨時會提墊付案，通過後展開規劃設計，預計明年初動工。

竹北市長鄭朝方打造城市「建設力」政見首要目標交通改善，力推路平計劃旗艦工程，將向內政部營建署提出五項道路改善工程案，積極爭取經費。（記者廖雪茹攝）

竹北市公所表示，常接獲民眾陳情縣政二路等路段，道路不平、人行道路樹竄出氣孔等問題。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法