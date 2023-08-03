南投縣府、漁會「電撈擒拿手」 日月潭魚虎魚球如「炸物」計7萬尾

民眾將捕捉到的日月潭魚虎頭放入鍋中準備料理。（圖由民眾提供）

2023/08/03 10:24

〔記者謝介裕／南投報導〕入侵日月潭的兇猛外來種「魚虎」，近期進入繁殖期形成一圈圈「魚球」，使得日月潭罕見地上演「人與魚虎」攻防戰戲碼，儘管目前日月潭水位回升到滿水位狀態，有利於魚虎閃躲、藏匿，但仍難逃南投縣政府及日月潭區漁會聯防使出的「電撈擒拿手」，僅見電棍開啟電流插入水中的瞬間，橘紅體色幼魚便如炸物般嗶嗶啵啵浮上潭面，無所遁逃而被一網打盡，迄今累計移除魚虎幼魚約7萬尾，繳出亮麗成績單。

近年來，南投縣政府積極推廣魚虎料理，鼓勵大家不只動手、動腳，還要動口滅「虎」，包括台中、彰化、雲林等鄰近縣市釣友、漁民也都加入，起初發現日月潭不時出現像開水被煮沸般的泡泡景象，一度還誤以為與天氣太熱有關，經南投縣政府及日月潭區漁會防治人員深入調查後表示，魚虎幼魚體色是鮮艷的橘紅色，與成魚灰黑色的外觀，截然不同，以致幼魚群聚形成「魚球」時，就好像紅色染料般把潭面渲染成紅色的圈圈狀，所經之處少有魚蝦能倖免於難，漁民們便以「紅色警訊」稱之。

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隨著魚虎繁殖期到來，防治人員只要一接獲日月潭「紅色警訊」，便會透過「電撈」展開防治行動，針對母魚帶小魚形成的「魚球」進行圍捕，一旦開啟電源的電棍插入水中，幼魚便會像人們觸電般往潭面跳動，再以漁網予以捕撈，久而久之便有了「電撈擒拿手」的封號。

南投縣政府農業處指出，縣府自2020年起，每年於魚虎繁殖期，展開魚虎球電撈防治作業，第1年移除的魚虎約8000尾、第2年約3萬4000尾、去年第3年約1萬6000尾，今年迄今（3）日止，累計約1萬2000尾，合計7萬尾。

在「電撈」過程中，也無平日與假日之分，防治人員有時還會被目擊的遊客詢問，不是抓魚虎的獎金很優渥？不然怎麼連星期假日也在作業？縣府說，防治人員假日工作是義務性質，連加班費也沒有，完全是出自於對愛護日月潭生態的一分心，也再度呼籲民眾不只養魚，連同飼養貓狗也一樣，都不可任意棄養，如日月潭面臨魚虎般的生態浩劫才可避免持續發生。

日月潭魚虎橘紅體色幼魚形成「魚球」時，就好像紅色染料把潭面渲染成紅色的圈圈模樣，漁民慣以「紅色警戒」稱之。（圖由民眾提供）

日月潭魚虎橘紅體色幼魚形成「魚球」時，就好像紅色染料把潭面渲染成紅色的圈圈模樣，漁民慣以「紅色警戒」稱之。（圖由民眾提供）

南投縣政府及日月潭區漁會人員將「電撈」器材電棍開啟電源插入水中後，魚虎幼魚形成的「魚球」便像「炸物」嗶嗶啵啵浮上潭面情形。（圖由民眾提供）

南投縣政府及日月潭區漁會人員透過「電撈」防治法，捕捉到大量魚虎幼魚情形。（圖由民眾提供）

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