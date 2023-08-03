卡努颱風今明影響最劇 蔡英文、陳建仁赴災害應變中心緊盯

中颱卡努來襲，總統蔡英文（中）偕同行政院長陳建仁（左）視察中央災害應變中心，並慰勉應變中心工作人員辛勞，圖右為指揮官內政部長林右昌。（記者廖振輝攝）

2023/08/03 10:20

〔記者陸運鋒／新北報導〕卡努颱風持續緩步逼近，今明2天影響台灣最劇，總統蔡英文、行政院長陳建仁等人，今早前往中央災害應變中心，聽取各部會防災簡報，而蔡英文除了提醒留意颱風動態及防災，也準備了咖啡慰勞防災弟兄。

蔡英文今早9時抵達中央災害應變中心，特別感謝各防災同仁，她表示，從上週杜蘇芮颱風來襲就開始堅守岡位，持續落實防災工作，這週緊接而來的卡努颱風，結構紮實且帶來豐沛水氣，要全力做好防災工作。

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蔡英文指出，卡努今明2天影響台灣最為明顯，雖颱風位置較靠近北部，但伴隨西南風，也會對中、南部造成影響，此外，正好遇上年度大潮期間，沿海低窪地區要留意海水倒灌，以及積、淹水。

蔡英文說，今天有部分縣市停班停課，提醒其他縣市國人留意氣象局資訊，包括疏通排水溝避免淤積，以及固定好招牌等懸掛物件，維護安全。

蔡英文提醒，暑假期間遇上颱風避免外出，危險場所活動不要去，例如河床、登山、溯溪、觀浪、戲水、釣魚等地，中央各部會嚴正以待，與地方政府密切合作。

陳建仁表示，卡努颱風今明是影響台灣最大階段，環流已影響北部陸地，中南部山區將有豪雨，北部及東北部有強陣風。

陳建仁提醒4點要注意，第1、加強排水系統整備，第2、劃定警戒區域進行管制，第3、呼籲民眾避免前往海邊、山區活動，第4、注意長浪來勸離民眾觀浪，以及啟動交通管制警戒，監控易成孤島民眾安全。

陳建仁指出，颱風期間以及之後，南部地區要防範登革熱疫情擴散，並協助地方政府落實執行，北北基宜停班停課，將利用多元管道宣導，呼籲民眾減少不必要外出，千萬不要去山區、河川從事戶外活動。

中颱卡努來襲，總統蔡英文偕同行政院長陳建仁視察中央災害應變中心，並帶來提神的咖啡，慰勉應變中心工作人員辛勞。（記者廖振輝攝）

總統蔡英文、行政院長陳建仁等人，今早前往中央災害應變中心，聽取工作會報。（記者陸運鋒攝）

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