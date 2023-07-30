生命鬥士！腦麻生克服肢體障礙 父陪讀守護3年半一起畢業

生命鬥士空大腦麻生林于翔克服肢體障礙，父親陪讀守護3年半二人一起畢業，令全場師生感動。（記者黃良傑攝）

2023/07/30 23:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立空中大學今天畢業典禮上，生命鬥士腦麻生林于翔成為全場焦點，他克服神經平衡失調、肢體重度障礙，身旁還有化作守護天使羽翼的林爸爸，林爸爸一路陪讀長達3年半，于翔用驚人的意志力，告訴所有人「身體障礙阻撓不了他學習的鬥志」，父子2人感謝高雄空大師長和同窗願當他們的後盾。

林于翔自小因醫療疏失成為腦性麻痺患者，因為神經平衡失調，林于翔肢體重度障礙，但在學習方面，他克服難以改變的障礙，努力與正常人一樣甚至更為優異；他從三民家商畢業後，考取國立大學的資訊管理學系，但礙於上課求學，生活自理需有家人在旁扶助，在升學、就業路上並不順遂。

請繼續往下閱讀...

不過，于翔不向命運低頭，在一次的復健過程中，因為復健師的引薦，進入高雄市立空中大學就讀，並選擇最喜歡，也最適合自己能力與興趣的科技管理學系就讀，于翔上課從不缺席，勤勉好學的他成績保持名列前茅，終能在畢業典禮上獲得科技管理學系「學藝優異獎」的殊榮，而這個大學夢整整讓他等待了五年時間。

「生命鬥士」林于翔曾在2010年獲「周大觀熱愛生命獎學金」、「曾英齊熱愛生命基金獎學金」，昨天他再以生命鬥士之姿，證明自己和平常人一樣，在學習之路創造特殊優異成績，畢業後的生命舞台，雖然持續可能關卡，甚至崎嶇，但于翔說他會樂觀以對。

一路陪讀長達3年半時間的林爸爸，彷如一起和于翔畢業，他談起選擇高雄空大的原因，實因於高雄空大不限修業年限，可以自主彈性學習且以遠距教學為主，這樣的學習型態很適合林于翔，平時在家于翔總能按步就班上網上課，每月一次到校面授，感謝師長和同學一路扶助他們父子走過艱辛的求學旅途。

生命鬥士空大腦麻生林于翔克服肢體障礙，父親陪讀守護3年半二人一起畢業，令全場師生感動。（記者黃良傑攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法