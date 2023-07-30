週一天氣多雲 南部、山區留意午後雷陣雨

週一為多雲天氣，午後東部、南部山區有午後雷陣雨的機率。（資料圖）

2023/07/30 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕週一（31日）各地溫度變化不大，且大多為多雲天氣，清晨至上午西部有零星降雨，東部、南部及山區有較高機率的午後雷陣雨，外出要攜帶雨具備用。

中央氣象局預報，週一水氣稍微減少，各地大多為多雲的天氣，風向轉為偏北風，基隆北海岸不定時有零星短暫陣雨，清晨至上午西半部也有些零星降雨，隨著風向轉變，午後雷陣雨機率較高的地方位於東部、東南部、南部地區及其他山區，上述地區活動請留意午後天氣的變化。溫度方面，變化不大，各地高溫約32至34度。

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天氣風險公司指出，週一上半天各地溫度較高，午後山區仍有對流發展。比較需要留意的是，下週卡努颱風通過台灣北方後，將帶動西南季風增強、北上，週三到週日受到西南季風增強影響，中南部都有局部較大雨勢發生機會。整體來看週二過後中南部將再度進入一段比較容易下雨的時間，而且持續較長的時間。

紫外線指數方面，週一全台各地皆為過量級，請民眾注意。

空氣品質方面，週一環境風場由偏東風逐漸轉為東北風，清晨至上午西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級。

溫度方面，週一溫度變化不大，各地高溫約32至34度。（取自中央氣象局）

紫外線指數方面，全台各地皆為過量級。（取自中央氣象局）

空氣品質方面，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級。

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