為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週一天氣多雲 南部、山區留意午後雷陣雨

    週一為多雲天氣，午後東部、南部山區有午後雷陣雨的機率。（資料圖）

    週一為多雲天氣，午後東部、南部山區有午後雷陣雨的機率。（資料圖）

    2023/07/30 22:56

    〔即時新聞／綜合報導〕週一（31日）各地溫度變化不大，且大多為多雲天氣，清晨至上午西部有零星降雨，東部、南部及山區有較高機率的午後雷陣雨，外出要攜帶雨具備用。

    中央氣象局預報，週一水氣稍微減少，各地大多為多雲的天氣，風向轉為偏北風，基隆北海岸不定時有零星短暫陣雨，清晨至上午西半部也有些零星降雨，隨著風向轉變，午後雷陣雨機率較高的地方位於東部、東南部、南部地區及其他山區，上述地區活動請留意午後天氣的變化。溫度方面，變化不大，各地高溫約32至34度。

    天氣風險公司指出，週一上半天各地溫度較高，午後山區仍有對流發展。比較需要留意的是，下週卡努颱風通過台灣北方後，將帶動西南季風增強、北上，週三到週日受到西南季風增強影響，中南部都有局部較大雨勢發生機會。整體來看週二過後中南部將再度進入一段比較容易下雨的時間，而且持續較長的時間。

    紫外線指數方面，週一全台各地皆為過量級，請民眾注意。

    空氣品質方面，週一環境風場由偏東風逐漸轉為東北風，清晨至上午西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級。

    溫度方面，週一溫度變化不大，各地高溫約32至34度。（取自中央氣象局）

    溫度方面，週一溫度變化不大，各地高溫約32至34度。（取自中央氣象局）

    紫外線指數方面，全台各地皆為過量級。（取自中央氣象局）

    紫外線指數方面，全台各地皆為過量級。（取自中央氣象局）

    空氣品質方面，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級。

    空氣品質方面，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雨彈轟炸區縮剩2縣市！台東縣、恆春半島慎防大雨
    2023/07/30 00:57

    雨彈轟炸區縮剩2縣市！台東縣、恆春半島慎防大雨
    雨炸台中！市區路樹倒塌砸車 水淹馬路、騎樓小腿肚高
    2023/07/29 22:58

    雨炸台中！市區路樹倒塌砸車 水淹馬路、騎樓小腿肚高

    國際視野、友善校園與教育永續 長榮大學辦學創新局
    台中大雷雨6小時 烏日涵洞積水機車險衝入
    2023/07/29 22:12

    台中大雷雨6小時 烏日涵洞積水機車險衝入
    卡努颱風下週二起影響台灣 西半部連4天水氣多
    2023/07/29 18:18

    卡努颱風下週二起影響台灣 西半部連4天水氣多

    失智症前兆勿輕忽 腦部保養就靠他！
    估卡努「提早1天」轉強颱 日本氣象廳：下週三最接近台灣
    2023/07/29 12:41

    估卡努「提早1天」轉強颱 日本氣象廳：下週三最接近台灣
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播