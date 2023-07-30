亞尼克夢想村結束營運 北市文化局：代管契約滿由台銀收回自辦

陽明山美軍宿舍示意圖。（資料照）

2023/07/30 20:01

〔記者魏瑾筠／台北報導〕位在台北市陽明山上、營業19年的亞尼克夢想村驚傳結束營業，台北市政府文化局指出，亞尼克夢想村位於台灣銀行所有的陽明山美軍宿舍群文化景觀範圍內，該局與台銀的代管契約將於9月底到期，期滿將由台銀收回自辦，其餘營運團隊若仍有營運意願，可自洽台銀續約。

此宿舍群為1950-60年代台灣最大的美軍宿舍群，全區建築物及配置，均為1950年代美國南方城郊住宅直接移植案例，也是台灣第一個西方住宅區規劃理念再現。

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文化局指出，此宿舍群過去長期閒置，該局於2013年前後主動與台銀洽談代管，並以「老房子計畫」專案辦理文化資產活化，依文化資產保存法102條規定，以修復資金折抵租金模式，協助媒合民間專業團隊進駐使用，除了亞尼克夢想村，還有戲咖啡、BRICK YARD 33 1/3美軍俱樂部等品牌。

不過，文化局表示，目前台銀承租方式為「纯標租」，對此呼籲台銀慎重考量文資修復及維護不易，老房子計畫除可降低資金門檻，增加民間團隊投入文資活化領域意願，也能確保公益性與理想性，該局將持續關注該文化景觀的整體發展，並評估给予適合的文資身份。

另，文化局也提醒台銀注意社會責任，須依本年度完成的「陽明山美軍宿舍群文化景觀保存维護計畫」進行房舍修復及景觀维持，並提出全區「因應計畫」，逐步改善因文資活化發展後造成的交通停車等問題。

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