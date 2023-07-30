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    北大特區海洋公園改建 民怨設施簡陋批「改這麼爛」

    新北市三峽區海洋公園，先前因使用年限長，出現積水、地磚凹陷以及照明不足等問題。三峽區公所規劃改善環境，於今年7月初開放，不過卻有民眾批評，場內遊樂設施乏善可陳。（記者甘孟霖攝）

    新北市三峽區海洋公園，先前因使用年限長，出現積水、地磚凹陷以及照明不足等問題。三峽區公所規劃改善環境，於今年7月初開放，不過卻有民眾批評，場內遊樂設施乏善可陳。（記者甘孟霖攝）

    2023/07/30 14:44

    〔記者甘孟霖／新北報導〕新北市三峽區海洋公園，先前因使用年限長，出現積水、地磚凹陷以及照明不足等問題。三峽區公所規劃改善環境，於今年7月初開放，不過卻有民眾批評，場內遊樂設施乏善可陳，質疑「花多少錢可以改這麼爛！」對此，市議員廖宜琨解釋，改善工程首重安全性，用來改善遊具的經費確實比較吃緊，後續也將持續反映地方意見給市府及公所，一步步完善海洋公園。

    有民眾在「iBeta 愛北大」臉書社團貼文批評，「無聊的公園，這麼大的場地改建居然只有小寶寶的溜滑梯，也沒盪鞦韆或其它遊樂設施。到底是花了多少錢可以改的這麼爛」！許多網友也紛紛附和，「期待這麼久的工程．出來真的有點不敢相信，失望」！

    對此，廖宜琨表示，起初民眾反映公園設施老舊問題，他就請公所著手改善，並同步向市府爭取經費，期間邀集有關機關召開地方說明會，會及地方民意，也徵詢專業團體意見。他要求公所依照民眾共識改善，但首要一定要針對安全性及排水問題改善。後續行政機關反映經費不足時，也再次跟市府爭取追加。

    廖宜琨說，工程完工後也針對民眾反映問題，邀集公所及民眾至現場討論，針對設施不足部分，也要求公所再增加，獲得公所允諾逐步增加，他強調監督行政機關是最重要的工作，後續也將持續關注此案。

    新北市三峽區海洋公園，先前因使用年限長，出現積水、地磚凹陷以及照明不足等問題。三峽區公所規劃改善環境，於今年7月初開放，不過卻有民眾批評，場內遊樂設施乏善可陳。（記者甘孟霖攝）

    新北市三峽區海洋公園，先前因使用年限長，出現積水、地磚凹陷以及照明不足等問題。三峽區公所規劃改善環境，於今年7月初開放，不過卻有民眾批評，場內遊樂設施乏善可陳。（記者甘孟霖攝）

    新北市三峽區海洋公園，先前因使用年限長，出現積水、地磚凹陷以及照明不足等問題。三峽區公所規劃改善環境，於今年7月初開放，不過卻有民眾批評，場內遊樂設施乏善可陳。（記者甘孟霖攝）

    新北市三峽區海洋公園，先前因使用年限長，出現積水、地磚凹陷以及照明不足等問題。三峽區公所規劃改善環境，於今年7月初開放，不過卻有民眾批評，場內遊樂設施乏善可陳。（記者甘孟霖攝）

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