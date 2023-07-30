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    石門8/5日起瘋草里大咬運動會登場 釣魚體驗活動8/1開放報名

    石門區草里漁港8月5日起舉行「瘋草里大咬運動會」。（新北市漁業處提供）

    石門區草里漁港8月5日起舉行「瘋草里大咬運動會」。（新北市漁業處提供）

    2023/07/30 13:24

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市沿海的漁業觀光受大眾青睞，市府漁業及漁港事業管理處自8月5日起兩週末，將於石門區草里漁港舉行「瘋草里大咬運動會」，共計4場，還有「釣魚冒險體驗」活動。漁業處表示，後（8/1）天中午起開放8月12、13日場次線上報名，有活動紀念周邊、百元現金券、漁村美食等好禮可拿，此外，運動會還有蹦火仔演示、遊行、DIY手作體驗、兒童漁港導覽等項目，讓新潮與傳統在草里漁港迸出難忘的夏日火花。

    漁業處表示，「大咬」是捕魚時大獲豐收的盛況，今年與朱銘美術館攜手，以「Sweet Dance海洋動物遊行派對」揭開序幕，8月5日開幕當天遊行後，將由晤出團故事王國帶動「同歡共舞運動操」，邀請民眾一同律動。

    此外，漁業處介紹，釣魚冒險體驗項目有活動小禮物可以拿，8月5、6日網路報名已額滿，但活動當天仍有20組現場報名名額，後天中午起則開放8月12、13日場次線上報名，每場次線上報名名額各30組，現場備有釣魚體驗組供借用，借完為止。

    漁業處指出，活動期間還有「製造浪漫樂園市集」、DIY手作體驗、兒童漁港導覽、石花凍免費試喝等項目，更將北海岸特有的「蹦火仔」納入，8月5、12、13日舉辦「蹦火仔火光十射劇場」提供專人解說，讓民眾了解這項傳統技藝如何運作，活動期間內皆可於岸上觀賞。詳細活動資訊可至主題官網查詢。

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