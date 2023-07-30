潭水亭觀音媽廟500名誼子女回娘家 長幼最大相差74歲

台中市潭水亭觀音媽廟舉行誼子女回娘家活動，逾500位民眾回廟換絭，為平安鍊重新繫換紅線。（潭水亭提供）

2023/07/30 12:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭水亭觀音媽廟今天舉行誼子女回娘家活動，逾500位民眾回廟換絭，為平安鍊重新繫換紅線，並親讀疏文，虔誠向觀音媽敬表孝意。主委張煌棋說，過去傳統為了讓新生嬰兒求得福壽綿長，因此祈求觀音媽收為誼子女，在神佛庇佑下平安長大，今年邀請誼子女回娘家，參加換絭儀式及闖關活動，場面熱鬧。

潭水亭慶祝觀音媽成道暨建廟222週年，舉辦「慶祝619觀音媽成道紀念嘉年華會」，並今天舉辦誼子女回娘家活動，逾500位誼子女回到潭水亭換絭，最年長的是74歲的劉阿月阿嬤，最年幼的是才剛出生3個多月的蔡政融，2人相差74歲。

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潭水亭管理委員會成員及信徒代表、志工等，全體總動員，為500多位誼子女的平安鍊重新換上紅線。主委張煌棋說，潭水亭每年在農曆6月19日觀音媽成道前夕都會舉辦慶祝活動，近年來豐富的創新活動，成為獨特的宗教嘉年華。誼子女回娘家活動，過去多由父母帶著嬰兒來廟，今年特別請誼子女親讀疏文，以自身虔誠的心，表示對於觀音媽的孝意。

文教組長吳孟芬說，早期醫藥不發達，且沒有全民健保，父母一般求助神佛看顧孩童平安長大，因此衍伸出誼子女習俗。廟方每年邀請誼子女回廟換絭，並向觀音媽祝壽及敬表孝意。

立委楊瓊瓔也是虔誠的觀音媽信徒，她說長期以來，潭水亭的觀音媽廟就是地方重要的心靈寄託之處，而廟方藉由慶典活動傳遞觀世音菩薩的信念，不僅保留傳統，更能加入創新元素，將觀世音菩薩的慈悲轉換，讓我們每個人都平安富貴、幸福安定。

潭水亭觀音媽廟慶祝「619觀音媽成道紀念嘉年華會」，7月30日有誼子女回娘家、露天電影院播放及摸彩等活動，8月5日則舉辦觀世音菩薩成道紀念日的親子彩繪筆筒、歌仔戲表演等，十分熱鬧。

台中市潭水亭觀音媽廟舉行誼子女回娘家活動，逾500位民眾回廟換絭，場面熱鬧。（潭水亭提供）

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