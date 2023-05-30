中壢觀光夜市攤商「開火車」？ 4節攤車被1輛機車拖著走

中壢觀光夜市驚見攤商「開火車」？4節攤車被1輛機車拖著走。（圖取材黑色豪門企業臉書）

2023/05/30 23:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市有網友在臉書社團PO上一段30秒的影片，影片拍攝位置就在往中壢觀光夜市的市區馬路，只見一輛白色機車後面居然一口氣拖了4台大攤車前進，看起來宛如4節火車廂在馬路上跑，讓人看了傻眼，影片引起網友議論，直呼「有些扯了」。

網友在臉書社團「黑色豪門企業」分享的這段影片，只見這輛白色機車，違規拖著4台攤車在馬路上跑，看起來相當危險，雖然機車車速不快，但拖著長長車尾根本看不到後方來車，車牌也被遮住，看起來相當危險。

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對此，中壢警分局興國派出所副所長莊清麟今日表示，有關網友所PO網影片中，地點在中壢區中央西路與明德路口，機車未依規定附載物品，可依道交處罰條例第31條第5項規定，處300以上600元以下罰鍰，警方將編排勤務嚴加取締，以維民眾用路安全。

中壢觀光夜市主委鄒年炳也說明補充，以前就有規定一輛麼車只能拖一個攤位，如果規勸不聽，被抓到3次就會取消擺攤資格。

而網友紛紛留言，認為「中壢夜市開幾十年的火車了」、「是覺得的不妥，但是為了討生活也是無奈之舉！罰與不罰都為難，建議分兩三次拖比較低調一點」，也有網友提到「在台灣什麼鬼都有」、「有些扯了」，擔心「他討生活，問題是其他人想活呀！萬一倒下的，旁邊剛好有路人和老人，或者其他騎車的人，他們的生命權，你（指機車騎士）有考慮過嗎？」

中壢觀光夜市驚見攤商「開火車」？4節攤車被1輛機車拖著走。（圖取材黑色豪門企業臉書）

中壢觀光夜市驚見攤商「開火車」？4節攤車被1輛機車拖著走。（圖取材黑色豪門企業臉書）

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