巨峰葡萄成熟囉！ 彰化大村觀光文化季邀感受「紫色風暴」

彰化大村盛產巨峰葡萄，每年5月至8月是露天葡萄最大產期。（記者陳冠備攝）

2023/05/30 22:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕吃葡萄正是時候！彰化縣大村鄉盛產巨峰葡萄，每年5月至8月是露天葡萄最大產期，為此大村鄉公所將於6月10日舉行「紫戀大村-大村葡萄觀光文化季」活動，同時結合在地產官學界，邀請民眾騎乘知名品牌美利達自行車到葡萄園巡禮，並享用大葉大學餐旅系學生製作的葡萄風味割稻飯，有吃有玩，讓旅客盡情享受大村鄉的「紫色風暴」。

根據統計，全台種植葡萄面積約2328公頃，彰化縣巨峰葡萄種植面積約1106公頃，而大村鄉種植面積約404公頃，其中約304公頃採露天種植，全台最大，每年5月至8月為生產旺季，為推廣產業，大村鄉公所於6月10日舉行「紫戀大村-大村葡萄觀光文化季」活動，並找來金曲歌王翁立友獻唱，今日舉行宣傳記者會，彰化縣長王惠美、大村鄉長賴志銘等人與會。

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王惠美表示，全台平均每2顆葡萄就有1顆來自彰化，每年5到8月正是葡萄成熟時，大村的葡萄Q彈有勁，好吃又甜，歡迎大家多來訂葡萄、吃葡萄。

大村葡萄香甜又好吃！賴志銘表示，大村鄉盛產葡萄，但長期缺乏行銷讓大家得知，這是活動首次結合在地企業美利達自行車公司，可讓民眾進騎著自行車到葡萄園，了解大村獨特的田園風光魅力，另外也與大葉大學餐旅管理學系做出葡萄特色風味餐，並以割稻飯的方式來呈現，讓民眾一邊聽金曲巨星演唱，一邊享受葡萄特色風味餐。

今日記者會， 大葉大學餐旅管理系教授林言叡帶領6名學生，展示研發設計的葡萄特色風味餐，包括葡萄咕咾肉、葡萄皮果凍、涼拌葡萄絲，另搭配嫩煎咖哩雞胸肉、蟹黃百靈菇和菜飯等，令人垂涎三尺。

大村鄉公所表示，「紫戀大村-大村葡萄觀光文化季」活動，揪於6月10日在大葉大學門口西南側愛心樹舉辦，當天一同辦理「葡萄故鄉自行車巡禮」、「農產文創市集」及「親子藝術同樂趣」等活動，下午還有優質葡萄拍賣，預計要賣出拍5000盒，為農友創造商機。

彰化縣大村鄉盛產巨峰葡萄，大村鄉公所將於6月10日舉行「紫戀大村-大村葡萄觀光文化季」活動。（記者陳冠備攝）

「紫戀大村-大村葡萄觀光文化季」活動與大葉大學餐旅系學生合作，推出葡萄風味割稻飯，令人垂涎三尺。（記者陳冠備攝）

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