台中旭光國小「看得到、讀不到」 高鐵特區民眾盼增建新校舍

旭光國小為烏日在地熱門學校。（記者林旻臻攝）

2023/05/30 20:49

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市烏日區高鐵特區近年人口增加，許多新住戶發現因學區問題，孩子無法就讀鄰近的旭光國小，須跨越筏子溪就讀烏日國小，盼興建新學校，教育局卻評估該學區尚可容納就讀學童。市議員張家銨表示，教育局是加總2校就學人數名額，但從高鐵特區到烏日國小需穿越車流量極大的中山路，不算臨近，地方長年要求興建第2所小學的訴求，已成燃眉之急。

高鐵特區跨越三和里及榮泉里，根據民政局統計，2里人口數合計從2020年的1萬3697人增長至去年的1萬6019人，人口成長比近17%。旭光國小則是在地熱門學校，原校址為在成功嶺旁山坡上，校地有3分之2為民眾捐贈，因地主要求收回土地等因素，2017年遷校至榮泉里，舊校址還地於民。

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三和里長楊添和表示，當年旭光遷校時，學區未重新劃分，市府3年前增建新教室，但就讀人數還是爆滿，許多民眾搬來後高鐵特區才發現「看得到，讀不到」，這根本是在欺負才搬來新環境、人生地不熟的新住民。

教育局說明，舊旭光國小土地屬於私人所有，爰遷校至高鐵重劃區土地，因第一期校舍以滿足遷校為目標興建，教室數量不多無法像新設學校一樣劃分學區，二校學區內學生數暫可由現有空間因應。

教育局指出，112學年度旭光國小學生人數計880名、烏日國小學生人數計776名；113學年度旭光國小學生人數預計987名、烏日國小學生人數預計817名，二校學區內學生數暫可由現有空間因應。

教育局表示，每年皆會針對學區是否調整進行檢視，並以該地區地理位置、學區內未來學齡人口數、鄰近學區學校招生情形及校舍空間等評估是否調整，將持續觀察兩校招生及未來學齡人口增長情形，評估新設學校必要性。

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