為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中旭光國小「看得到、讀不到」 高鐵特區民眾盼增建新校舍

    旭光國小為烏日在地熱門學校。（記者林旻臻攝）

    旭光國小為烏日在地熱門學校。（記者林旻臻攝）

    2023/05/30 20:49

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市烏日區高鐵特區近年人口增加，許多新住戶發現因學區問題，孩子無法就讀鄰近的旭光國小，須跨越筏子溪就讀烏日國小，盼興建新學校，教育局卻評估該學區尚可容納就讀學童。市議員張家銨表示，教育局是加總2校就學人數名額，但從高鐵特區到烏日國小需穿越車流量極大的中山路，不算臨近，地方長年要求興建第2所小學的訴求，已成燃眉之急。

    高鐵特區跨越三和里及榮泉里，根據民政局統計，2里人口數合計從2020年的1萬3697人增長至去年的1萬6019人，人口成長比近17%。旭光國小則是在地熱門學校，原校址為在成功嶺旁山坡上，校地有3分之2為民眾捐贈，因地主要求收回土地等因素，2017年遷校至榮泉里，舊校址還地於民。

    三和里長楊添和表示，當年旭光遷校時，學區未重新劃分，市府3年前增建新教室，但就讀人數還是爆滿，許多民眾搬來後高鐵特區才發現「看得到，讀不到」，這根本是在欺負才搬來新環境、人生地不熟的新住民。

    教育局說明，舊旭光國小土地屬於私人所有，爰遷校至高鐵重劃區土地，因第一期校舍以滿足遷校為目標興建，教室數量不多無法像新設學校一樣劃分學區，二校學區內學生數暫可由現有空間因應。

    教育局指出，112學年度旭光國小學生人數計880名、烏日國小學生人數計776名；113學年度旭光國小學生人數預計987名、烏日國小學生人數預計817名，二校學區內學生數暫可由現有空間因應。

    教育局表示，每年皆會針對學區是否調整進行檢視，並以該地區地理位置、學區內未來學齡人口數、鄰近學區學校招生情形及校舍空間等評估是否調整，將持續觀察兩校招生及未來學齡人口增長情形，評估新設學校必要性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中重劃區新生竟在組合屋上課！ 市府急蓋教室解決
    2020/08/03 19:47

    台中重劃區新生竟在組合屋上課！ 市府急蓋教室解決
    旭光國小去年遷新家 淺碟型操場滯洪有效
    2018/05/09 16:51

    旭光國小去年遷新家 淺碟型操場滯洪有效

    色鼎「好ㄏㄠˇ色杯」公益路跑 to meet 白沙屯粉紅超跑鑾駕
    旭光國小遷到高鐵特區 校園設計將吸學生就讀
    2018/01/02 16:17

    旭光國小遷到高鐵特區 校園設計將吸學生就讀

    四季琢硯 鳳鳴國小首排 享台鐵捷運雙鐵機能
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播