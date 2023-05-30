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    頭前溪竹東河濱公園 議員楊昌德促提升設施國際化

    竹東生態河濱公園為新竹縣政府向經濟部水利署第二河川局申請，以自然生態為主要特色和功能建置，為地方休憩、運動、生態觀察的熱門場所，園也獲環境教育設施場所認證。（記者廖雪茹攝）

    竹東生態河濱公園為新竹縣政府向經濟部水利署第二河川局申請，以自然生態為主要特色和功能建置，為地方休憩、運動、生態觀察的熱門場所，園也獲環境教育設施場所認證。（記者廖雪茹攝）

    2023/05/30 20:27

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕位於新竹縣頭前溪畔的竹東生態河濱公園，佔地約150公頃，提供民眾休閒運動的去處，縣議員楊昌德建議將竹東河濱公園改名為竹東左岸公園，並打造客家特色公園，增設中、英及客語3種語言的導覽解說牌，整體提升公園的軟硬體設施，與國際接軌。

    對此，縣長楊文科表示，新竹縣積極推動客語傳承，他認為楊議員的建議非常好，對於左岸公園改造計畫及配套措施，會請環保局做可行性研究。

    環保局表示，竹東生態河濱公園是縣府向經濟部水利署第二河川局申請於2008年建置，以自然生態為主要特色和功能，在符合高灘地使用的管制規範下，陸續設有水生植物生態池、水車、賞鳥區、觀景台、棒壘球場、籃球場、直排輪練習場、自行車專用道、寵物運動公園等，為地方休憩、運動、生態觀察的熱門場所。

    環保局回應，基於生態河濱公園名稱已使用多年且廣為人知，加上生態豐富的特色，改名牽涉層面廣泛，尚待審慎評估和討論。解說牌部分，中、英雙語推行是趨勢，環保局會努力達成；至於客語，因公園也獲環境教育設施場所認證，該局今年準備招募客語解說志工推廣。

    對於楊昌德的建議，竹東鎮長郭遠彰說，就方位而言，竹東位在頭前溪的南方，可稱竹東南岸公園，搭配現行「頭前溪南岸經典自行車道」。他並表示，公所繼逐年栽種櫻花，造就今日河濱公園約2公里長的櫻花大道，今年準備申請兩區栽種四季花卉，再逐區推廣。

    環保局長朱振群表示，該局除了每年編列約800多萬元管理維護竹東河濱公園的環境，並不定期辦理設施修繕工程，如去年增設完成監視器設備、木棧橋及欄杆，也在生態公園員崠段和籃球場附近新增兩座公廁，目前水電管線前置作業，預計下半年完工後開放；此外，預計明年爭取預算更新老舊木平台設施。

    竹東鎮長郭遠彰表示，繼逐年栽種櫻花，造就今日竹東河濱公園約兩公里長的櫻花大道，今年準備申請兩區栽種四季花卉，再逐區推廣。（記者廖雪茹攝）

    竹東鎮長郭遠彰表示，繼逐年栽種櫻花，造就今日竹東河濱公園約兩公里長的櫻花大道，今年準備申請兩區栽種四季花卉，再逐區推廣。（記者廖雪茹攝）

    竹東河濱公園設有水生植物生態池、棒壘球場、籃球場、直排輪練習場、自行車專用道、寵物運動公園等，為地方休憩、運動、生態觀察的熱門場所。（記者廖雪茹攝）

    竹東河濱公園設有水生植物生態池、棒壘球場、籃球場、直排輪練習場、自行車專用道、寵物運動公園等，為地方休憩、運動、生態觀察的熱門場所。（記者廖雪茹攝）

    對於新竹縣議員楊昌德建議竹東河濱公園增設中、英及客語三種語言的導覽解說牌，與國際接軌；縣長楊文科回應表示，新竹縣積極推動客語傳承，他認為楊議員的建議非常好，會請環保局做可行性研究。（記者廖雪茹攝）

    對於新竹縣議員楊昌德建議竹東河濱公園增設中、英及客語三種語言的導覽解說牌，與國際接軌；縣長楊文科回應表示，新竹縣積極推動客語傳承，他認為楊議員的建議非常好，會請環保局做可行性研究。（記者廖雪茹攝）

    對於新竹縣議員楊昌德建議竹東河濱公園增設中、英及客語三種語言的導覽解說牌，與國際接軌；縣長楊文科回應表示，新竹縣積極推動客語傳承，他認為楊議員的建議非常好，會請環保局做可行性研究。（記者廖雪茹攝）

    對於新竹縣議員楊昌德建議竹東河濱公園增設中、英及客語三種語言的導覽解說牌，與國際接軌；縣長楊文科回應表示，新竹縣積極推動客語傳承，他認為楊議員的建議非常好，會請環保局做可行性研究。（記者廖雪茹攝）

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