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    逢甲商圈2攤販偷賣電子煙 衛生局稽查活逮：最重可罰100萬

    台中市衛生局會同警察，查獲逢甲夜市攤商違規販賣電子煙組合元件。（台中市政府提供）

    台中市衛生局會同警察，查獲逢甲夜市攤商違規販賣電子煙組合元件。（台中市政府提供）

    2023/05/30 20:01

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕菸害防制新法已於3月22日上路，全面禁止電子煙，嚴格納管加熱菸。逢甲商圈卻有攤販表面販售紋身貼紙及打火機，私下兜售電子煙及其組合元件煙彈，台中市衛生局公布，5月26日接到檢舉，查獲逢2攤販兜售電子煙組合元件，後續將釐清貨品來源，最高可處罰鍰100萬。

    衛生局說，26日接獲檢舉，西屯區逢甲商圈有攤販疑似以販售紋身貼紙及打火機等物品名義，私下兜售電子煙及其組合元件煙彈，衛生局當晚會同警察稽查，當場查獲2家攤販兜售電子煙組合元件。

    衛生局指出，菸害防制新法已全面禁止電子煙，若於網路或是實體店面廣告、展示、販賣電子煙或其組合元件，將違反相關規定，其中製造或輸入業者，最高可處5000萬元罰鍰；展示或販賣，最高可處100萬元罰鍰；供應者最高可處25萬元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法，若有發現違規販售類菸品（電子煙），可向衛生局舉發。

    衛生局說，市府透過公車站體跑馬燈、電子看板、有線電視、新聞稿、臉書、宣導圖卡及官網等，強力宣導新法措施，也提醒民眾不使用電子煙及未經審核的加熱菸；另有戒菸需求者，可撥打免費戒菸專線0800-636363。

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    台中市衛生局查獲逢甲夜市攤商違規販賣電子煙組合元件。（台中市政府提供）

    台中市衛生局查獲逢甲夜市攤商違規販賣電子煙組合元件。（台中市政府提供）

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