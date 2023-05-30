國科會TTA邀加拿大AI獨角獸來台 匯聚我26家科技新創大秀潛力

國科會主任秘書林廣宏（左五）與EE TIMES歐洲特派記者Nitin Dahad（左起）、Race Capital創辦合夥人陳信生、NVIDIA研究中心協理劉洺堉、Tenstorrent總經理兼VP Julie Mathis、國科會產學處科長曲明玉、Guitar Hero創辦人黃中凱、WOD.co CEO兼共同創辦人徐旭明及數位時代總編輯王志仁於TTA國際論壇合影。（國科會提供）

2023/05/30 20:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕ChatGPT風潮讓生成式AI成科技創新重要應用，國科會「台灣科技新創基地」（TTA）今（30日）參加InnoVEX新創展會並舉辦國際論壇，邀請加拿大AI新創獨角獸Tenstorrent總經理兼VP Julie Mathis首次來台演講。現場更以Pre-Unicorn為主題，匯聚我國26家科技新創，展現台灣新創豐富多樣性與潛力。

國科會主秘林廣宏表示，生成式AI技術帶動未來產生大量相關應用，為社會及生活創造正面影響，實現「AI for Better Life」目的。台灣可透過半導體產業的國際競爭力、創新AI技術與軟體研發人才的整合，努力打造成為全球科技創新研發中心，並與全球產業接軌。

請繼續往下閱讀...

Tenstorrent總經理Julie Mathis則首次應邀來台參加TTA國際論壇，透過演講分享該公司擁有構建世界級AI、機器學習軟體和晶片開發技術，其AI處理器運算架構可隨運算模型改變而擴展，並且能依照需求動態移除非必要的運算條件執行，藉此讓運算效率提升。

同時，今年TTA新創館以「Pre-Unicorn」為主題，邀集26個科技新創團隊共同進駐，從精準健康、食品科技、AI與資安等面向，展現台灣新創豐富多樣性與潛力。其中，活優科技（Lypid）投入食品科技新創，打造「有肉汁」的植物肉，現場展示全球首款原塊植物五花肉，今年初在美國CES展首度亮相，即獲國際指標性媒體「Green Queen」評為未來三大食品之一，目前除台灣及美國的餐飲市場外，也積極擴展韓國及東南亞市場。

TTA活動也邀請電玩吉他英雄創辦人黃中凱、WOD.co CEO兼共同創辦人徐旭明、Race Capital創辦合夥人陳信生等3位TTA創業家投資人及NVIDIA研究中心協理劉洺堉出席與談，共同探討生成式AI對不同產業的衝擊及AI新創企業的契機。

研判這波AI熱浪即將深入全人類生活，國科會今年3月正式宣布成立「台灣人工智慧卓越中心」（AICoE），整合軟硬體研發與產業資源，攜手產官學研，並推動跨國合作，發展符合國際趨勢的AI治理規範。未來也將以AICoE作為國際合作平台，強化AI核心科技，鏈結頂尖國際機構及學者，落實以人為本的AI根基，並與價值觀相近國家建立可信賴夥伴關係，打造台灣成為國際級AI研發聚落。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法