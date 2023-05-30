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    全民國防教育 馬公高中、澎水參訪光華營區

    高中職學生營區參訪，模擬步槍射擊瞄準。（澎防部提供）

    高中職學生營區參訪，模擬步槍射擊瞄準。（澎防部提供）

    2023/05/30 18:38

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕兩岸關係趨於緊張之際，教育部澎湖縣聯絡處為推廣全民國防教育，今日率馬公高中及澎湖海事師生前往光華營區參訪，並由澎防部政戰主任楊世盛上校全程接待，除了讓學子建立國防教育觀念外，並歡迎青年投筆從戎，加入國軍保家衛國的行列。

    活動從觀賞澎湖防衛指揮部年度紀實影片開始，展現澎防部平時戮力戰備訓練的情況，讓師生們了解國軍投入訓練、戮力戰訓事務之精實，接續為裝備武器靜態陳展，如機槍、迫砲及戰車等主戰武器裝備，最後藉由步槍模擬射擊體驗，讓師生們共同參與國防事務，達到維護國家安全之目的。

    另外，活動中也有設立國軍人才招募站，透過招募中心向學生介紹各軍種特色，提供更多元升學與就業管道，讓有志青年一起加入國軍行列，支持國防、參與國防，同時透過新血輪的加入，讓國軍戰力更為精實，隨時都能投入保家衛國的行列之中，保護家園與國家主權。

    政戰主任楊世盛上校表示，透過營區參訪活動，讓優秀青年認識國軍生活及訓練現況，藉以提升渠等支持國防、激勵愛國意識的責任感，提高國防知識及保家衛國觀念，進而願意投入軍旅，增添部隊精實戰力，共同守護美麗的家園，並堅定台灣國家主權定位，了解為誰而戰的精神，讓大家都能安居樂業。

    教育部澎湖聯絡處率領學生營區參訪，澎防部主任楊世盛上校前往接待。（澎防部提供）

    教育部澎湖聯絡處率領學生營區參訪，澎防部主任楊世盛上校前往接待。（澎防部提供）

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