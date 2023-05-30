竹市東門圓環劃設白色槽化線 民眾批：人車禁行陷阱區

新竹市府進行東門圓環人行環境工程，將原本要拓寬為人行道的車道改劃設白色槽化線，易導致行人無所適從，整個多出來的空間有如飄移空間般。（記者洪美秀攝）

2023/05/30 18:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府都發處進行東門圓環人行環境第三工區的改善工程，經邀集民代及里長、商家召開協調會後，決議不再新增人行道空間，多出來的車道空間已改劃白色槽化線及雙紅線，禁止汽機車通行及停放。但此舉遭讀者質疑原本要給行人行走的空間竟變槽化線，導致車道上突增一個大區塊，既不給行人走、又禁行汽機車，有如飄移空間設計？

對此，市府表示，有關東門圓環3處街廓槽化線設計，設計前有與里長、居民和相關單位溝通、協調及評估，因該區域管線鋪設複雜，考量文昌街與東門街路寬相較東門圓環其他路口狹窄，且交通流量大，易形成交通瓶頸，為維護車行及人行安全，此3處街廓維持既有範圍改善人行道，並配合設置槽化線維持圓環完整性及行車及行人空間順暢。

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未來如有違規停車行為，將由警察局依相關規定辦理。目前東門圓環人行道改善工程正進行無障礙警示區與加設投射路燈的建置工程，預計6月底前完工，改善工程經費為3920萬元。

有讀者投訴指稱，市府近期進行的東門圓環人行環境改善工程，除未增加人行空間，反而把人行空間改劃設為槽化線區，不僅行人不能走、車子不能行，但汽機車在此右轉，很容易就會壓到槽化線標線，根本就是故意讓汽機車違規的陷阱區域。

這樣多出來的空間有如「飄移空間」，整體感十分突兀，近期還看到有市府核准的工程車就大剌剌停在白色槽化線上，市府核准施工人員停車在槽化線標誌上，做了最不好的違停示範。

新竹市府進行東門圓環人行環境工程，將原本要拓寬為人行道的車道改劃設白色槽化線，有民眾質疑：不給人走、汽機車也不能壓線，形同飄移空間，更易成為汽機車違規的陷阱。（記者洪美秀攝）

新竹市府進行東門圓環人行環境工程，將原本要拓寬為人行道的車道改劃設白色槽化線，有民眾質疑：不給人走、汽機車也不能壓線，形同飄移空間，更易成為汽機車違規的陷阱。（記者洪美秀攝）

新竹市府進行東門圓環人行環境工程，將原本要拓寬為人行道的車道改劃設白色槽化線，但近期有車輛持有市府核準的停車證就大剌剌停放在槽化線上。（記者洪美秀攝）

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