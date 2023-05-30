為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹市東門圓環劃設白色槽化線 民眾批：人車禁行陷阱區

    新竹市府進行東門圓環人行環境工程，將原本要拓寬為人行道的車道改劃設白色槽化線，易導致行人無所適從，整個多出來的空間有如飄移空間般。（記者洪美秀攝）

    新竹市府進行東門圓環人行環境工程，將原本要拓寬為人行道的車道改劃設白色槽化線，易導致行人無所適從，整個多出來的空間有如飄移空間般。（記者洪美秀攝）

    2023/05/30 18:28

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府都發處進行東門圓環人行環境第三工區的改善工程，經邀集民代及里長、商家召開協調會後，決議不再新增人行道空間，多出來的車道空間已改劃白色槽化線及雙紅線，禁止汽機車通行及停放。但此舉遭讀者質疑原本要給行人行走的空間竟變槽化線，導致車道上突增一個大區塊，既不給行人走、又禁行汽機車，有如飄移空間設計？

    對此，市府表示，有關東門圓環3處街廓槽化線設計，設計前有與里長、居民和相關單位溝通、協調及評估，因該區域管線鋪設複雜，考量文昌街與東門街路寬相較東門圓環其他路口狹窄，且交通流量大，易形成交通瓶頸，為維護車行及人行安全，此3處街廓維持既有範圍改善人行道，並配合設置槽化線維持圓環完整性及行車及行人空間順暢。

    未來如有違規停車行為，將由警察局依相關規定辦理。目前東門圓環人行道改善工程正進行無障礙警示區與加設投射路燈的建置工程，預計6月底前完工，改善工程經費為3920萬元。

    有讀者投訴指稱，市府近期進行的東門圓環人行環境改善工程，除未增加人行空間，反而把人行空間改劃設為槽化線區，不僅行人不能走、車子不能行，但汽機車在此右轉，很容易就會壓到槽化線標線，根本就是故意讓汽機車違規的陷阱區域。

    這樣多出來的空間有如「飄移空間」，整體感十分突兀，近期還看到有市府核准的工程車就大剌剌停在白色槽化線上，市府核准施工人員停車在槽化線標誌上，做了最不好的違停示範。

    新竹市府進行東門圓環人行環境工程，將原本要拓寬為人行道的車道改劃設白色槽化線，有民眾質疑：不給人走、汽機車也不能壓線，形同飄移空間，更易成為汽機車違規的陷阱。（記者洪美秀攝）

    新竹市府進行東門圓環人行環境工程，將原本要拓寬為人行道的車道改劃設白色槽化線，有民眾質疑：不給人走、汽機車也不能壓線，形同飄移空間，更易成為汽機車違規的陷阱。（記者洪美秀攝）

    新竹市府進行東門圓環人行環境工程，將原本要拓寬為人行道的車道改劃設白色槽化線，有民眾質疑：不給人走、汽機車也不能壓線，形同飄移空間，更易成為汽機車違規的陷阱。（記者洪美秀攝）

    新竹市府進行東門圓環人行環境工程，將原本要拓寬為人行道的車道改劃設白色槽化線，有民眾質疑：不給人走、汽機車也不能壓線，形同飄移空間，更易成為汽機車違規的陷阱。（記者洪美秀攝）

    新竹市府進行東門圓環人行環境工程，將原本要拓寬為人行道的車道改劃設白色槽化線，但近期有車輛持有市府核準的停車證就大剌剌停放在槽化線上。（記者洪美秀攝）

    新竹市府進行東門圓環人行環境工程，將原本要拓寬為人行道的車道改劃設白色槽化線，但近期有車輛持有市府核準的停車證就大剌剌停放在槽化線上。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    垂楊路新增槽化線惹議 嘉市府：事故發生降幅達83.3％
    2023/03/28 15:56

    垂楊路新增槽化線惹議 嘉市府：事故發生降幅達83.3％
    前瞻改善道路 嘉市新增槽化線惹民怨
    2023/02/08 21:20

    前瞻改善道路 嘉市新增槽化線惹民怨

    林襄來高雄了！居然是為了「它」
    台74自小客車鬼切下匝道 壓槽化線科技執法GG了
    2022/11/20 09:31

    台74自小客車鬼切下匝道 壓槽化線科技執法GG了
    「槽化線」惹民怨 公路總局急刨除原因曝光
    2022/08/10 12:58

    「槽化線」惹民怨 公路總局急刨除原因曝光

    3基金打造聚富組合
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播