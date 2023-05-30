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    武肺疫情6月達高峰 疾管署估日增2萬人感染、4千人重複確診

    疾管署今天公布疫報。（記者吳亮儀攝）

    疾管署今天公布疫報。（記者吳亮儀攝）

    2023/05/30 17:39

    〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎本土疫情持續升溫中，疾管署之前就評估6月達到高峰；疾管署副署長羅一鈞指出，以近一週單日平均208人染疫後併發中重症的人數來推估，目前可能每天的感染人數約2萬人，加上各病毒株亞型眾多、重複感染機率高，粗估當中有3千到4千人是重複感染者。

    疾管署今天說明，Omicron變異株亞型「XBB」家族已經正式成為本土疫情的主流，且其中還有13例大角星（XBB.1.16）。而併發中重症的病患單日平均人數也較再前一週增加約3%，平均單日死亡人數也略增到20人，上升趨勢明顯。

    疾管署提醒，因應國內近期COVID-19疫情上升，併發症中65歲以上長者佔76%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。

    此外，疾管署也提醒兒童如出現抽搐，意識不佳或持續昏睡，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94%，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度，肌躍型抽搐，步態不穩請立即就醫，以即時治療，獲得妥善照護。

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