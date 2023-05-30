籲爭取南投醫院升等準醫學中心 議員建議先補足人力

南投縣議員建議協助部立南投醫院增加醫師人力，爭取升等準醫學中心。（資料照，記者張協昇攝）

2023/05/30 17:13

〔記者張協昇／南投報導〕南投醫療資源相對鄰近台中市及彰化縣匱乏，地方盼能設立醫學中心，惟中、彰、投3縣市中區1級醫療區域已有4家醫學中心，依規定南投無法再設醫學中心，議員吳棋楠則建議縣府應協助更多醫師進駐部立南投醫院，等現行為區域醫院的南投醫院有足夠的醫師人數，並擴充病床數及更先進的醫療設備後，才可望升等為準醫學中心。

吳棋楠30日在議會定期會縣政總質詢時指出，要蓋1座新的醫學中心，包括找尋土地、變更地目及醫院建物興建工程，恐要花費10年時間及投入上百億元經費，像屏東榮民總醫院就花費108億元，朝準醫學中心邁進，但據說目前仍面臨找不到醫師的窘境。

請繼續往下閱讀...

吳棋楠強調，要設立醫學中心，不是醫院蓋好，醫師就會進來，而是要有足夠醫師人數及病床數等設備，才能申請評鑑為準醫學中心或醫學中心。因此，他認為南投想提升醫療資源不要捨近求遠，由於部立南投醫院已是區域醫院，且正在院區旁的醫療用地規劃擴建院區，病床數將從目前447床增至597床，但目前南投醫院醫生人數仍不足，包括縣府及議員們，大家應該共同來協助更多醫師進駐南投醫院，建議縣府與議會合辦經建考察，到花蓮慈濟醫學中心爭取支援醫師人力，並利用緊鄰的康壽國小規劃地下停車場，等南投醫院有足夠的醫師人數，並擴充病床數及更先進的醫療設備後，未來才可望升等為準醫學中心。

議員蔡銘軒也補充說，南投並非缺醫學中心，而是缺醫師人才及好的醫療院所，病床數也還有設置空間，希望縣府能爭取醫學中心來南投設分院。

南投縣衛生局長陳南松表示，南投縣是全國本島22縣市唯一沒有重度級急救責任醫院縣市，目前當務之急是設置重度級急救責任醫院，3位縣籍立委已向衛福部積極爭取在今年年底設置，另外也希望爭取有公益使命的公立醫學中心在南投設分院，引進人才、設備、技術及品質，提升南投整體醫療水準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法