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    新北出口拓銷團延長報名至6/16 將台企帶往大馬、星國及印尼

    新北市積極協助企業出口拓銷，今年規劃於9月參與「馬來西亞智慧國家展」。圖為2022年馬來西亞智慧國家展活動現場。（經發局提供）

    新北市積極協助企業出口拓銷，今年規劃於9月參與「馬來西亞智慧國家展」。圖為2022年馬來西亞智慧國家展活動現場。（經發局提供）

    2023/05/30 16:59

    〔記者甘孟霖／新北報導〕新北市積極協助企業出口拓銷，今年規劃於9月參與「馬來西亞智慧國家展」，並於新加坡及印尼2國，舉辦實體貿易洽談會。原訂報名至5月31日截止，為讓地方企業有更充裕的準備時間，將延長報名至6月16日。

    新北市經濟發展局長何怡明表示，新北市在疫情期間以「遠程參展」模式組建「新北企業隊」，於國外會展設立新北形象館，達到企業出口拓銷及新北市投資環境宣傳效果，今年度出口拓銷計畫結合「國際參展」與「貿易洽談」元素，搭配智慧城市發展策略及推動產業數位轉型與綠色永續趨勢，協助新北企業持續拓展海外商機。

    經發局說明，今年度新北市出口拓銷團，首站將前往馬來西亞國際貿易展覽中心（MITEC）設立「新北形象館」，展期為9月19日至21日，讓新北亮點企業、產品與各國企業並列，提升國際能見度；之後將陸續前往新加坡及印尼2國，與當地商業組織、潛在商業合作夥伴、政府部門、銷售通路業者等進行貿易洽談。

    經發局補充，今年預計招募20家新北企業，聚焦5G/AIoT、智慧科技應用及ESG綠色能源等領域。目前已有許多企業積極詢問參展項目及各國活動行程，為讓企業妥善準備，將延長報名期限至6月16日止，詳細資訊請洽經發局官網，或電洽2598-7495分機111柯小姐諮詢。

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