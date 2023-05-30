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    台鐵維修物料國產化目標2030年達50％ 將15億商機留國內

    台鐵與高雄科技大學合作開發鋼軌裂縫快篩系統，車輛行駛時能一併檢查鋼軌。（台鐵局提供）

    台鐵與高雄科技大學合作開發鋼軌裂縫快篩系統，車輛行駛時能一併檢查鋼軌。（台鐵局提供）

    2023/05/30 17:00

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣積極推動鐵路設備國產化，台鐵局機務處科長蕭元鎔表示，台鐵是國內車隊最龐大的鐵路機構，目前每年維修物料採購費用都要30億元以上，為降低維護成本、扶植國內軌道產業，陸續與國內學研單位合作，開發出具備防紫外線、抗菌、可做廣告的窗簾布，以及ATP司機員操作面盤（MMI）、鋼軌裂縫快篩系統等設備，規劃今年陸續透入使用，預計2030年維修物料國產化比例要達到50％。

    蕭元鎔指出，近年台鐵維修備品國產化比例逐年增加，已從2019年的36％，提升到去年的45.28％，提前達成今年度目標，109年至111年平均每年向國內採購14.55億元物料。有許多重要設備在今年已陸續完成開發、測試，像是與工業技術研究院合作開發的「C3W分配閥及可變荷重閥測試設備」，費用較原廠便宜1100多萬元，更具備原廠設備沒有的中文介面；EMU800型區間車也開發出符合歐盟低煙、難燃等防火安全規定的窗簾布，還具有防紫外線、抗菌功能，還可在車廂內打廣告，但因為功能較多元，費用較原廠略高，正評估是否要全面使用。

    除與工研院合作之外，台鐵另與高雄科技大學合作開發ATP司機員操作面盤（MMI），蕭元鎔表示，國產設備售價僅原廠的3分之1，且穩定度及能耗等參數更是優於原廠設備，清晰度也更好，司機查看面板時能看得更加清楚。目前已採購100組，50組完成驗收作業，將優先裝設於普悠瑪號、太魯閣號等列車，預計年底前裝設完畢。

    為提高巡軌效率，這次國產化設備中也開發出鋼軌裂縫快篩系統，裝設在環島之星列車上，透過雷射方式每秒5000次的掃瞄，只要偵測到列車行經的鋼軌有裂縫，就會把資料傳送到列車上，並將資料記錄下來，讓相關人員能前往巡查、補強。

    蕭元鎔表示，維修物料國產化除價格較便宜之外，採購期程也能縮短，目前國外物料從下單到交貨大概需要2年至3年，所以需要提前3年以上就進行採購；使用國內完成研究、開發的國產化物料，基本上半年就能夠交貨，讓台鐵採購期程不用大幅提早。

    台鐵與工研院合作開發EMU800型區間車窗簾布，具低煙、難燃、抗菌等特性，還能用來投放廣告。（台鐵局提供）

    台鐵與工研院合作開發EMU800型區間車窗簾布，具低煙、難燃、抗菌等特性，還能用來投放廣告。（台鐵局提供）

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