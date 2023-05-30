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    午後對流發展+颱風外圍環流 4縣市豪、大雨特報

    氣象局今天（30日）下午3點15分針對台南市、高雄市大雨特報，下午4點25分將台南市升級為豪雨特報；另外受颱風外圍環流影響，宜蘭、台中山區有局部大雨發生的機率。。（圖擷自中央氣象局）

    氣象局今天（30日）下午3點15分針對台南市、高雄市大雨特報，下午4點25分將台南市升級為豪雨特報；另外受颱風外圍環流影響，宜蘭、台中山區有局部大雨發生的機率。。（圖擷自中央氣象局）

    2023/05/30 16:36

    首次上稿 16:18
    更新時間 16:36

    〔即時新聞／綜合報導〕午後對流雲系發展旺盛，氣象局今天（30日）下午3點15分針對台南市、高雄市大雨特報，下午4點25分將台南市升級為豪雨特報；另外受颱風外圍環流影響，宜蘭、台中山區有局部大雨發生的機率。

    中央氣象局指出，午後對流雲系發展旺盛及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今台南市有局部大雨或豪雨，高雄地區及宜蘭、臺中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；豪雨特報範圍：台南市，大雨特報範圍高雄市、台中市山區、宜蘭縣山區。

    氣象局也在下午4點02分針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，請當地居民慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，以及低能見度，持續時間到下午5點。

    示警區域包含台南市新化區、玉井區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區；高雄市左營區、楠梓區、大社區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、杉林區、內門區等地區。

    最近1小時台南市歸仁區沙崙測站時雨量高達49.5毫米，台南市歸仁區時雨量也有30毫米。

    台南高雄交界對流發展旺盛，氣象局發布大雷雨即時訊息。（圖擷自中央氣象局）

    台南高雄交界對流發展旺盛，氣象局發布大雷雨即時訊息。（圖擷自中央氣象局）

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