不出門也能 「森林療癒」 苗農森林科跨域研發VR應用全國奪銀

國立苗栗農工學生參加112年專題實作及創意競賽全國高職專題製作競賽決賽，森林科學生鍾仁豪（左）、魏培宏（右）、涂晏禎（中）以「森活癒快-森林療癒及虛擬實境（VR）科技應用客製化實踐初探」榮獲農業群專題組銀牌。（苗栗農工提供）

2023/05/30 16:19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立苗栗農工學生參加112年專題實作及創意競賽全國高職專題製作競賽決賽，森林科學生鍾仁豪、魏培宏、涂晏禎以「森活癒快-森林療癒及虛擬實境（VR）科技應用客製化實踐初探」榮獲農業群專題組銀牌；化工科學生黃子倢、鍾佳樑、劉怡岑則以「油甘果『酚C』-比較油甘果抗氧化力及總酚含量」榮獲化工群專題組第四名。

醫療科技的進步延續現代人壽命與健康，「森林療癒」在世界各國利用森林來幫助病患緩解身心負面情況或提高自癒力也備受重視，森林療癒師和療癒基地正方興未艾，歐盟、韓國更將森林療癒加入健保及社會福利，台灣目前有阿里山等8座正式療癒基地，但價格相當昂貴。

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鍾仁豪從小就親近大自然，相當關心森林永續發展議題，魏培宏則是自身家族就有親戚在經營老人長照中心，長期關注老人與病人之身心健康需求，涂晏禎因為身體關係，及家人工作忙碌不能經常帶他遊「山」玩水。

3人在老師杜加維鼓勵下，運用所學發揮巧思，作品主題聚焦「森林療癒」結合「客製化」進行「適林適人適法適因」創新試驗，運用「森活癒快」APP，使用網路爬蟲蒐集步道所改善之身心健康需詞與統計出現次數，選出對七大構面改善最多的前十條森林步道，並統整台灣150條步道之資訊和林相，研究結果將有效幫助使用者快速找到適合自身身心需求之步道，使民眾可以便捷、精準、且平價的方法體驗森林療癒。

此外，鍾仁豪、魏培宏、涂晏禎3人更跨域結合電機科課程，透過電機科老師羅昌財指導，師生共同開發出VR虛擬實境應用，讓身體不便、年長等弱勢族群，不用出門，戴上VR眼鏡，也可以體驗森林療癒對人體帶來的身心健康。

化工科黃子倢、鍾佳樑、劉怡岑的作品則有濃郁鄉土情懷，學子們對於長輩們那個年代的零嘴「油甘果」非常好奇，且苗栗盛產油甘果，內含豐富的營養素，例如：多酚、維他命C等，經化工科主任王淑璟、老師羅維真指導實驗發現，油甘果與眾人皆知總酚含量及抗氧化力極高的綠茶和咖啡毫不遜色，此項研究也深獲評審委員高度肯定。

鍾仁豪、魏培宏、涂晏禎3人跨域結合電機科課程，透過電機科老師羅昌財指導，師生共同開發出 VR 虛擬實境應用，讓身體不便、年長等弱勢族群，不用出門，戴上VR 眼鏡，也可以體驗森林療癒對人體帶來的身心健康。（苗栗農工提供）

化工科學生黃子倢、鍾佳樑、劉怡岑則以「油甘果『酚C』-比較油甘果抗氧化力及總酚含量」榮獲化工群專題組第四名。 （苗栗農工提供）

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