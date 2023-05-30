為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉市北興國中赴日入班學習 登上日媒版面

    嘉市北興國中師生造訪日本岐阜縣恵那東中學，遊覽當地名勝、穿和服體驗。（北興國中提供）

    嘉市北興國中師生造訪日本岐阜縣恵那東中學，遊覽當地名勝、穿和服體驗。（北興國中提供）

    2023/05/30 12:46

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕疫情解封，嘉義市北興國中師生前往日本進行國際交流社和雙語營活動，上週造訪岐阜縣恵那東中學進行入班學習體驗，兩校同學以全英文方式進行文化交流，更深入體驗恵那市歷史和文化，兩校交流活動也登上日本媒體「中日新聞」版面。

    北興國中師生一行人於25、26日，由校長張仁澤、家長會長黃家豪帶領國際交流社和雙語營25名學生赴日參訪岐阜縣恵那東中學，恵那東中學校長西尾英憲全程接待。

    張仁澤說，在恵那東中學前校長吉村良大力協助下，自2022年6月以來，該校老師曾鈺婷與惠那東中學老師尾関朋代帶領兩校學生，每兩個月舉行一次線上英語交流，深化兩校友誼。這次日本行，讓師生走向國際，實現國際教育願景。

    赴日交流活動中，北興國中學生用英語介紹自己學校和一天的學校生活等內容，並根據恵那東中學課表體驗當地課程，參與全校性的拔河活動，並遊覽當地岩村町和恵那車站周邊，深入體驗恵那市歷史和文化。

    國際交流社社長王毓婷同學說，日本的教室非常整潔，讓她留下深刻印象，穿和服體驗更感受日本文化細膩處。

    副社長力百恩同學說，拔河競賽安排兩校學生混合分成4組，為了贏得勝利同心協力，團結一心完成比賽，這就是交流最重要的意義。

    日本恵那東中學校長西尾英憲（左三）歡迎嘉市北興國中校長張仁澤（右三）一行人。（北興國中提供）

    日本恵那東中學校長西尾英憲（左三）歡迎嘉市北興國中校長張仁澤（右三）一行人。（北興國中提供）

    嘉市北興國中學生與日本岐阜縣恵那東中學進行入班學習體驗。（北興國中提供）

    嘉市北興國中學生與日本岐阜縣恵那東中學進行入班學習體驗。（北興國中提供）

    嘉市北興國中赴日交流活動登上日本媒體「中日新聞」版面。 （嘉市政府教育處提供）

    嘉市北興國中赴日交流活動登上日本媒體「中日新聞」版面。 （嘉市政府教育處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    佳績連連！全國音樂比賽 嘉義市北興國中、興安國小獎不完
    2023/03/14 17:28

    佳績連連！全國音樂比賽 嘉義市北興國中、興安國小獎不完
    北興國中校園大改造 「北興之窗」打破圍籬與社區美感共學
    2021/11/01 16:56

    北興國中校園大改造 「北興之窗」打破圍籬與社區美感共學

    林襄來高雄了！居然是為了「它」
    嘉義市北興國中楊心淵、民生國中郭芝菁 榮獲師鐸獎
    2021/07/20 21:10

    嘉義市北興國中楊心淵、民生國中郭芝菁 榮獲師鐸獎
    設計球型馬達上太空 嘉義科技人與學生分享「動手做、找到好伙伴」
    2021/04/25 18:42

    設計球型馬達上太空 嘉義科技人與學生分享「動手做、找到好伙伴」

    3基金打造聚富組合
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播