嘉市北興國中赴日入班學習 登上日媒版面

嘉市北興國中師生造訪日本岐阜縣恵那東中學，遊覽當地名勝、穿和服體驗。（北興國中提供）

2023/05/30 12:46

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕疫情解封，嘉義市北興國中師生前往日本進行國際交流社和雙語營活動，上週造訪岐阜縣恵那東中學進行入班學習體驗，兩校同學以全英文方式進行文化交流，更深入體驗恵那市歷史和文化，兩校交流活動也登上日本媒體「中日新聞」版面。

北興國中師生一行人於25、26日，由校長張仁澤、家長會長黃家豪帶領國際交流社和雙語營25名學生赴日參訪岐阜縣恵那東中學，恵那東中學校長西尾英憲全程接待。

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張仁澤說，在恵那東中學前校長吉村良大力協助下，自2022年6月以來，該校老師曾鈺婷與惠那東中學老師尾関朋代帶領兩校學生，每兩個月舉行一次線上英語交流，深化兩校友誼。這次日本行，讓師生走向國際，實現國際教育願景。

赴日交流活動中，北興國中學生用英語介紹自己學校和一天的學校生活等內容，並根據恵那東中學課表體驗當地課程，參與全校性的拔河活動，並遊覽當地岩村町和恵那車站周邊，深入體驗恵那市歷史和文化。

國際交流社社長王毓婷同學說，日本的教室非常整潔，讓她留下深刻印象，穿和服體驗更感受日本文化細膩處。

副社長力百恩同學說，拔河競賽安排兩校學生混合分成4組，為了贏得勝利同心協力，團結一心完成比賽，這就是交流最重要的意義。

日本恵那東中學校長西尾英憲（左三）歡迎嘉市北興國中校長張仁澤（右三）一行人。（北興國中提供）

嘉市北興國中學生與日本岐阜縣恵那東中學進行入班學習體驗。（北興國中提供）

嘉市北興國中赴日交流活動登上日本媒體「中日新聞」版面。 （嘉市政府教育處提供）

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