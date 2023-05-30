首屆全國各級績優總幹事表揚 南投5成、7家農會榜上有名最風光

第1屆全國各級農會績優總幹事表彰大會登場，南投縣農會總幹事曾明瑞（右）也上台領獎受表揚。（圖由南投縣農會提供）

2023/05/30 11:15

〔記者謝介裕／南投報導〕第1屆全國各級農會績優總幹事表彰大會，昨（29日）在高雄義大遊樂世界熱鬧登場，南投縣總共有14家農會，包括1家縣級農會與6家基層農會，合計7家農會總幹事獲表揚，占全縣農會比例的5成，居全國22縣市農會之冠，實在難能可貴，也為南投農產業結合觀光發展作了最佳的印證。

此次活動係由中華民國農會（簡稱全國農會）主辦，有別於農委會的表揚是以農會整體營運績效為主，此表彰大會則是針對總幹事個人的行事方針、領導統御，對農會產生的經濟效益、成果好壞作為對比、評核，期達到良性互動、進步的目的。

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經全國農會評審結果，南投縣內唯一縣級的南投縣農會總幹事曾明瑞獲選績優總幹事，另6家入選績優總幹事的基層農會，則是竹山農會總幹事鄭文惠、鹿谷農會總幹事林義能、名間農會總幹事蔡素秋、中寮農會總幹事林裕堂、魚池農會總幹事王威文及仁愛農會總幹事戴錦稔，且除了鄭文惠要事在身不克到場外，其餘6人都出席表彰大會。

扮演火車頭角色的南投縣農會總幹事曾明瑞說，團結力量大，感謝各位總幹事的用心、努力、踏實的經營農會，以及各農會職工同仁不畏辛勞的堅守崗位，才能有今日亮麗的成績，這分榮耀非他個人所有，而是屬於大家的。

尤其，疫情衝擊下，許多縣市農漁產品銷路都受到影響，但南投縣在縣府與各級農會齊心秉持農產業結合觀光發展下，包括茶葉在內的許多農產品，在外銷市場仍佔有一席之地，加上活化農會資產、出租建物及整合縣內13鄉鎮市基層農會產品行銷等方式，也為農會及農友創造不少商機及收益，未來除續推動好的政策以外，也將落實廠辦合一，以縣農會南投市南崗廠區作為調度指揮中心，攜手基層農會再創更美好的未來。

第1屆全國各級農會績優總幹事表彰大會登場，南投縣鹿谷農會總幹事林義能（右）也上台領獎受表揚。（圖由南投縣農會提供）

第1屆全國各級農會績優總幹事表彰大會登場，南投縣中寮農會總幹事林裕堂（右）也上台領獎受表揚。（圖由南投縣農會提供）

南投縣農會總幹事曾明瑞（右5）等人，在第1屆全國各級農會績優總幹事表彰大會中領獎後，一起開心合照。（圖由南投縣農會提供）

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