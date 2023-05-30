為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    首屆全國各級績優總幹事表揚 南投5成、7家農會榜上有名最風光

    第1屆全國各級農會績優總幹事表彰大會登場，南投縣農會總幹事曾明瑞（右）也上台領獎受表揚。（圖由南投縣農會提供）

    第1屆全國各級農會績優總幹事表彰大會登場，南投縣農會總幹事曾明瑞（右）也上台領獎受表揚。（圖由南投縣農會提供）

    2023/05/30 11:15

    〔記者謝介裕／南投報導〕第1屆全國各級農會績優總幹事表彰大會，昨（29日）在高雄義大遊樂世界熱鬧登場，南投縣總共有14家農會，包括1家縣級農會與6家基層農會，合計7家農會總幹事獲表揚，占全縣農會比例的5成，居全國22縣市農會之冠，實在難能可貴，也為南投農產業結合觀光發展作了最佳的印證。

    此次活動係由中華民國農會（簡稱全國農會）主辦，有別於農委會的表揚是以農會整體營運績效為主，此表彰大會則是針對總幹事個人的行事方針、領導統御，對農會產生的經濟效益、成果好壞作為對比、評核，期達到良性互動、進步的目的。

    經全國農會評審結果，南投縣內唯一縣級的南投縣農會總幹事曾明瑞獲選績優總幹事，另6家入選績優總幹事的基層農會，則是竹山農會總幹事鄭文惠、鹿谷農會總幹事林義能、名間農會總幹事蔡素秋、中寮農會總幹事林裕堂、魚池農會總幹事王威文及仁愛農會總幹事戴錦稔，且除了鄭文惠要事在身不克到場外，其餘6人都出席表彰大會。

    扮演火車頭角色的南投縣農會總幹事曾明瑞說，團結力量大，感謝各位總幹事的用心、努力、踏實的經營農會，以及各農會職工同仁不畏辛勞的堅守崗位，才能有今日亮麗的成績，這分榮耀非他個人所有，而是屬於大家的。

    尤其，疫情衝擊下，許多縣市農漁產品銷路都受到影響，但南投縣在縣府與各級農會齊心秉持農產業結合觀光發展下，包括茶葉在內的許多農產品，在外銷市場仍佔有一席之地，加上活化農會資產、出租建物及整合縣內13鄉鎮市基層農會產品行銷等方式，也為農會及農友創造不少商機及收益，未來除續推動好的政策以外，也將落實廠辦合一，以縣農會南投市南崗廠區作為調度指揮中心，攜手基層農會再創更美好的未來。

    第1屆全國各級農會績優總幹事表彰大會登場，南投縣鹿谷農會總幹事林義能（右）也上台領獎受表揚。（圖由南投縣農會提供）

    第1屆全國各級農會績優總幹事表彰大會登場，南投縣鹿谷農會總幹事林義能（右）也上台領獎受表揚。（圖由南投縣農會提供）

    第1屆全國各級農會績優總幹事表彰大會登場，南投縣中寮農會總幹事林裕堂（右）也上台領獎受表揚。（圖由南投縣農會提供）

    第1屆全國各級農會績優總幹事表彰大會登場，南投縣中寮農會總幹事林裕堂（右）也上台領獎受表揚。（圖由南投縣農會提供）

    南投縣農會總幹事曾明瑞（右5）等人，在第1屆全國各級農會績優總幹事表彰大會中領獎後，一起開心合照。（圖由南投縣農會提供）

    南投縣農會總幹事曾明瑞（右5）等人，在第1屆全國各級農會績優總幹事表彰大會中領獎後，一起開心合照。（圖由南投縣農會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    農委會升格農業部 陳吉仲到台南與農會座談
    2023/05/19 19:43

    農委會升格農業部 陳吉仲到台南與農會座談
    埔里農會「農民直銷站」超高CP值 成在地人採買秘密基地
    2023/03/28 18:11

    埔里農會「農民直銷站」超高CP值 成在地人採買秘密基地

    旅遊新體驗 高鐵假期滿足旅行愛好者需求
    農會投資將鬆綁 配合重大政策者不受出資或投資額度限制
    2023/01/17 18:15

    農會投資將鬆綁 配合重大政策者不受出資或投資額度限制
    台中龍井農會百週年嘉年華 簽署聯合國SDGs重視永續發展
    2022/11/19 13:45

    台中龍井農會百週年嘉年華 簽署聯合國SDGs重視永續發展

    四季琢硯 鳳鳴國小首排 享台鐵捷運雙鐵機能
    嘉縣農會推父親節頂級甜點 特等獎蜂蜜做成蛋糕
    2022/07/25 20:50

    嘉縣農會推父親節頂級甜點 特等獎蜂蜜做成蛋糕
    台中烏日農會榮泉分部啟用 盧秀燕贈匾「為農興利」
    2022/05/23 20:02

    台中烏日農會榮泉分部啟用 盧秀燕贈匾「為農興利」
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播