初任公務員月薪2.8萬元 為省50元不吃早餐

全國教師工會總聯合會今與公、警、消及全國產業總工會（全產總）、台北市產業總工會（北市產總）等團體共同開記者會，主張明年至少要調薪6％才不算被減薪。（記者林曉雲攝）

2023/05/30 10:34

〔記者林曉雲／台北報導〕軍公教明年調薪議題，全國教師工會總聯合會今早與公、警、消及全國產業總工會（全產總）、台北市產業總工會（北市產總）等團體共同開記者會，台灣公務革新力量聯盟理事洪瑞壕表示，他是初任公務員，第一年月薪2.8萬元，早餐至少要50元，他每天都不吃早餐省錢，一個月就可以省2000元，低薪是少子化的重要原因，政府該給就要給。

台灣警察工作權益推動協會顧問朱智宇表示，警勤加給長期沒有調漲，最近才調高，各種執勤工作都需要基層軍公教人員，希望各黨總統候選人都應正視軍公教待遇問題。

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全教總理事長侯俊良表示，政府對軍公教調薪長期沒有制度且不透明，3不1沒有（不知道是誰開？何時開？開什麼？沒有基層代表），這是造成台灣社會低薪的最大元兇，以這2年物價指數來看，從110年4月至112年4月，物價指數上漲5.8％，明年至少要調薪6％，才不算被減薪。

侯俊良表示，根據行政院主計總處自民國100年至112年4月數據，我國經濟成長61.97％，重要民生物價指數上漲32.13％，民間企業平均薪資成長25.60％，物價指數上漲15.24％，但軍公教和類軍公教薪資只成長7.2％，倘若明年薪資調幅未達7.58％，代表軍公教被實質減薪；即使以這2年物價指數來看，從110年4月至112年4月，物價指數上漲5.8％，也就是明年至少要調薪6％才不算被減薪，如果明年被減薪，就換黨執政換人做。

全教總副秘書長張旭政表示，他們要譴責行政院及人事總處在軍公教調薪一事上，把軍公教當成傻子，調薪原應參照相關經濟數據，這是普世做法，但在台灣卻非如此，全教總不斷呼籲政府建立軍公教調薪的制度化、讓軍公教調薪機制公開透明，卻一直未果，導致軍公教的調薪落後民間企業薪資，就連物價指數的漲幅也跟不上。

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