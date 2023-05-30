05/30 各報重點新聞一覽

宜蘭縣國民黨前頭城鎮長曹乾舜（中）涉收賄390萬元，判刑六年六月、褫奪公權四年定讞。（資料照）

2023/05/30 07:32

自由時報

國民黨前頭城鎮長收賄390萬 曹乾舜判6年半定讞

宜蘭縣國民黨前頭城鎮長曹乾舜五年前辦理LED路燈採購案時，向廠商收賄三百萬元，還被查出接受鎮民九十萬元賄賂，助其子女安插職位；最高法院維持歷審見解，指曹男認罪並繳回犯罪所得、有悔意，依三個貪污治罪條例中「不違背職務收受賄賂」判刑六年六月、褫奪公權四年定讞。

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三大部會聯手徵才 改善旅宿缺工 勞工獎勵每月最高1.3萬

疫後全台旅宿業約有一．二萬名人力缺口，又以房務、清潔人員最缺，交通部、勞動部和教育部昨共祭出二．五萬個獎助名額攬才，中高齡、二度就業婦女且符合偏遠特定區域等條件，最高每月獲獎勵金一．三萬元，可領一年。

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再生能源條例修正三讀 新建物應設置光電發電設備

「再生能源發展條例」修正案三讀通過，本次修正重點為增訂「建物設置太陽光電」及「地熱專章」，其中新建物應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備，地熱專章則將水權年限從兩至三年增至廿年。經濟部表示，將於六個月內訂定相關子法，預計今年十一月上路。

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聯合報

侯友宜：核能是我的選項 一定會把核安做好

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨拋出能源政策，首次說他如當選總統，會給大家做一個清楚報告，「一定會把核安做好，核廢料妥善處理，核能就是我的選項。」

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一人失能全家破產 「零家庭照顧者」危機來臨

內政部公布最新家戶結構統計報告，單人戶比率最高，已達百分之卅五點四，其次為兩人戶（百分之廿一），兩者合計已超過五成。家庭照顧者關懷總會表示，台灣即將進入「零家庭照顧者」時代，但長照政策跟不上人口老化速度，個人已經無法承擔照顧責任。

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中國時報

侯友宜：核能列為能源選項

2024總統大選進入政策競爭階段。民進黨參選人賴清德前天表示，已停機的核能機組應維持在可緊急使用的狀況，以備不時之需後，被質疑民進黨非核政策大轉彎。賴清德競辦昨天解釋，賴的回答是在「極端」狀態下，所導致國安風險情境為背景思考。國民黨參選人侯友宜則明確表示，若當選總統，核能將是多元能源配比選項之一，讓台灣不缺電。

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聯發科攜手輝達 推智慧車用平台

「AI教父」、輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳昨在台北國際電腦展擔任首場演講者，開放2400個位子，竟超過1倍人數報名，成為產業大老追星目標。輝達29日並宣布攜手IC設計大廠聯發科，共同打造Dimensity Auto平台，將採用3奈米製程，計畫於2025年量產，搶攻百億美元汽車智慧座艙系統商機。

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疫後全台旅宿業約有1.2萬名人力缺口，交通部、勞動部和教育部昨共祭出2.5萬個獎助名額攬才。 （記者陳心瑜攝）

立法院副院長蔡其昌昨在立法院院會敲下議事槌，宣布三讀通過「再生能源發展條例修正案」。（記者朱沛雄攝）

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