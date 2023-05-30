農委會修正天災救助要點 劉建國、張麗善齊聲說：讚

農委會修正通過「農產業天然災害救助作業要點」，立委劉建國雲林「好央教」團隊表達肯定。（立委劉建國服務處提供）

2023/05/30 07:15

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕農委會修正「農產業天然災害救助作業要點」29日順利通過，不僅農業天然災害救助程序簡化，救助面積不再排除農路、水塘等生產必要設施，綠營和藍營齊聲說：「讚！」民進黨立委劉建國肯定農委會「積極任事」；國民黨雲林縣長張麗善更建議中央，106年110年度尚未處理的方案應該一併納入免扣除之行列。

農委會為更符合農民實際耕作現況，並簡化農業天然災害救助程序，以達到天然災害救助目的，昨天修正通過「農產業天然災害救助作業要點」，即日起救助面積可加計農路、水塘生產必要設施，以落實天災救助協助農民復耕之宗旨，立委劉建國雲林團隊昨天由辦公室副主任林廉貴召集「好央教團隊」給予肯定，與會者包括民進黨雲林縣議會黨團總召張維崢、議員蔡永富、張庭綺、林內鄉長林慧如及西螺鎮長廖秋蓉鄉長等人。

請繼續往下閱讀...

劉建國表示，農委會主動回應農民訴求，天災救助面積可加計生產必要設施，農產業天然災害救助作業要點修正後，農路、水塘為農業經營所需，且合計面積未超過該筆坐落土地面積40%者，申領農業天然災害救助得將該農路、水塘面積加計為救助面積，將可進一步保障農民權益。

張麗善則表示，感謝中央聽到農民的聲音，對於農民為農業生產所需農業設施面積等直接相關面積，且合計面積未超過該筆土地面積百分之四十者，得加計為救助面積案，修法免予扣除，是便民又利民的措施，但也建議中央，106年110年度尚未處理的方案應該一併納入免扣除之行列，不要動用龐大人力去追繳微薄的溢領款，以免造成民怨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法