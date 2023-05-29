小三通「中國人民」首發團迎城隍 福建金門同胞聯誼會：回家真好

福建金門同胞聯誼會循小三通抵金門，金門縣議長洪允典（站者左六）、副縣長李文良（站者左三）、立委陳玉珍（站者左四）等人前往碼頭迎接。（記者吳正庭攝）

2023/05/29 23:12

〔記者吳正庭／金門報導〕福建省金門同胞聯誼會一行26人今天抵達金門水頭碼頭，將參加明天浯島邑主城隍遷治343週年慶典；該團多是第2代、第3代在福建的金門人，也是武漢肺炎疫情後，第1批循小三通造訪金門的中國人民；領團的聯誼會前會長陳慶元興奮地說，「回家真好」。

金門與廈門、泉州小三通自1月7日重新啟動至今，仍未開放中國人民到金門旅遊，這一批來自福建省的金門鄉親，在金門縣議會協助下，以「專案」向中央申請通過，準備抵金門參加農曆4月12日登場的迎城隍盛典，議長洪允典感謝陸委會對該團成行大力支持，率議會秘書長王垣坤及全體議會同仁到場迎接，副縣長李文良、縣籍立法委員陳玉珍也趕往碼頭接人，金門潁川堂陳氏宗親會理事長陳進源更專程由台灣本島搭機回金門。

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陳慶元說，因為疫情關係，已經3年半沒有回金門，這次回來覺得很開心，「回家真好」。他說，這1支團體應該是疫情後的中國人首發團，相信會越來越好；他很期待自由行的到來，有一天能以個人身分再到金門旅遊觀光。

金門縣議會展現迎接鄉親的盛情，不僅由議長洪允典領軍，也製作巨幅「歡迎回家」大紅布條在碼頭迎賓，並逐一獻上迎賓花環，濃濃鄉情隨著潮來潮往的浪花環圍碼頭久久不散。

縣議會表示，金門旅居福建省的中國籍鄉親約9980餘人，雖有很多鄉親事前表達想參加此次疫情解封後首次迎城隍遶境活動，卻受限疫情防控入境管制而無法如願，終於在各單位協助下，省金胞聯鄉親得以專案獲准返鄉。議長洪允典說，期盼疫情早日結束，讓兩岸小三通恢復正常往來，共同營造兩岸人民幸福。

金門縣副縣長李文良（右一）、議長洪允典（右二）歡迎福建省金門同胞聯誼會前會長陳慶元（左二）等一行人抵金門。（記者吳正庭攝）

福建金胞聯成員抵水頭碼頭，受到議會人員熱情獻花。（記者吳正庭攝）

福建金胞聯誼會前會長陳慶元受訪時說，回到金門很開心。（記者吳正庭攝）

福建金胞聯誼會抵金門碼頭辦理通關，準備參加迎城隍遷治盛典。（記者吳正庭攝）

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