特殊教育法修正案三讀通過 教育部：5年達成師生比1比8

立法院院會29日三讀通過特殊教育法修正草案，多個參與特殊教育法修正討論的團體代表與排案召委范雲（前排左二起）、立委吳思瑤、吳玉琴、蔡培慧等多位協助立法的立委共同召開記者會，慶賀特殊教育法修正草案三讀通過。（記者朱沛雄攝）

2023/05/29 20:22

〔記者林曉雲／台北報導〕特殊教育法修正草案今獲立法院三讀通過，教育部學特司司長吳林輝說明，依立法院附帶決議要求，教育部將確實盤點各校分散式資源班及巡迴輔導班師資配置，並以5年達成師生比1比8為努力目標，同時爭取預算協助地方政府落實辦理。

吳林輝說明，特教法修法目的是符應社會與教育環境變遷，落實身心障礙者權利公約、兒童人權公約關於融合教育、通用設計、合理調整及兒童表意等理念，今日完成的修法，對於落實身心障礙者權利公約、營造友善融合教育環境，將提供更為明確指引及資源挹注。

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吳林輝表示，關於增加特教預算經費、調整分散式資源班師生比等議題，各界均有相當共識，考量需有完整盤點及配套規劃，尚未納入這次修法，但立法院通過附帶決議，請教育部應依未來各教育階段學生數預估值，合理寬編年度特殊教育預算，並逐年增加，以保障特教學生學習權益並維護教學現場特教品質；並訂定提升高級中等以下學校及幼兒園特教學生助理人員服務品質計畫，爭取預算，以增進特教學生助理人員之服務量能，並提升勞動條件及待遇。

其中，為強化特殊教育之支持系統，以精進鑑定評估品質，減輕特教老師負擔，吳林輝表示，修法增訂各級主管機關得於公立高級中等以下學校或幼兒園，指定增置由主管機關統籌運用及調派之「編制內特殊教育教師員額」，協助辦理鑑定評估作業，並授權中央主管機關明定評估人員資格及權益。未來特教老師兼任評估工作將酌減基本教學節數或納入間接服務列計授課節數，並簡化鑑定作業流程及提供足夠施測工具，評估後撰寫專業評估報告，亦將提供合理報酬。

特教法修法重點包括：一、強調特教學生及幼兒人格及權益應受尊重及保障。二、對特教學生之學習權益及教學活動參與，不得有歧視之對待。三、特殊教育及相關服務、設施應符合通用設計、合理對待及可及性精神。四、落實學生個人表意權。五、推廣融合教育理念以提升學習支持。六、精進師資及課程規劃。七、統整提供就學及輔導資訊。八、強化特教支持系統與成效檢核。

吳林輝表示，另為優化特殊教育之成效檢核，特別增訂特殊教育評鑑與學校校務評鑑、幼兒園評鑑及校長辦學績效考評併同辦理為原則。未來將透過各級主管機關整合各項評鑑期程，減少評鑑作業對校園教學的反覆干擾及行政作業負擔，以確保特殊教育實施品質及成效。

特殊教育法修正案三讀通過，教育部今表示，目標5年達成師生比1比8。（記者林曉雲攝）

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