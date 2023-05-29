77公里自行車挑戰不拚速度 極點慢旅墾丁站開放報名搶好康

墾丁極點慢旅開始報名。（記者陳彥廷攝）

2023/05/29 20:28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「台灣燈塔 · Light up Taiwan 極點慢旅」墾丁站將於9月10日舉行，觀光局大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）指出，目前活動已開始報名，今年配合低碳旅遊，參加的民眾不論是住宿或租借自行車、電輔車皆享補助，歡迎民眾踴躍參與。

極點慢旅是以台灣4個極點的燈塔為主題，並結合低碳旅遊的鐵馬再串聯台鐵，邀請民眾前來屏鵝公路一望無際的天際線，全程不拚速度而是輕鬆休閒的騎乘，並以打卡消費集點的方式，帶民眾悠遊探索屏東恆春半島之美。

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鵬管處指出，今年的活動共有3種路線，包括77公里的挑戰組及短距離親子組的42、37公里的兩路線，活動從鵝鑾鼻燈塔出發，沿途經龍磐公園、水蛙窟大草原、風吹砂、車城福安宮、國立海洋生物博物館、鹿境梅花鹿生態園區等知名景點。

路程並串聯史詩劇集「斯卡羅」拍攝的出火、保力保安宮、墾丁大灣萬應公祠等，邀請民眾前來感受恆春半島的明媚風光、認識在地人文史蹟，車友依喜好、體力自行規劃路線，並憑著Google地圖，透過line集點打卡活動所規劃之景點與店家，集滿7點即可兌換在地特色伴手禮！

鵬管處表示，報名將能獲得質感紀念T-Shirt；憑號碼布可享遊程優惠，如港口採茶品茗DIY、李安少年PI白榕園導覽，以及夜間賞蟹生態遊（詳細遊程請見報名簡章）；完成活動還可獲得「隨身小包」，並觀賞精采的表演。

為提供更完善多元的體驗，今年的活動亦結合屏東在地合法住宿產業鏈，車友於活動前1晚入住屏東縣合法之飯店、民宿，即可憑收據獲得住宿補貼500元；且配合低碳旅遊，活動亦提供自行車、電輔車租借服務與300元的租賃補助費用，若是搭乘兩鐵列車，還可憑兩鐵車票及人車合影照片兌換「休閒郵差小包」1個。

鵬管處指出，今年墾丁站的超值好禮拿不完，期望車友們在南台灣進行2天1夜、3天2夜的單車旅遊，盡情悠遊於國境之南，活動現正報名中，活動名額與優惠補助名額皆有限，詳情請見報名簡章，更多活動內容，請查詢「大鵬灣國家風景區管理處」FB臉書粉絲專頁。

墾丁極點慢旅開始報名。（記者陳彥廷攝）

墾丁極點慢旅開始報名。（記者陳彥廷攝）

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