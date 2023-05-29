高苑科大獲台鋼2.8億資金 私校工會：勿犧牲教職員權益

位於高雄市的私立高苑科技大學，在5月31日專案輔導期限屆滿、恐被勒令停招前，獲得台灣鋼鐵集團2.8億元資金挹注。（資料照）

2023/05/29 18:20

〔記者林曉雲／台北報導〕針對位於高雄市的私立高苑科技大學，在5月31日專案輔導期限屆滿、恐被勒令停招前，獲得台灣鋼鐵集團2.8億元資金挹注。全國私校工會發言人尤榮輝表示，台鋼在高苑科大危急存亡時慷慨捐資救急，值得社會肯定，但根據日前校內傳出一份要求教職員簽署的承諾書，高苑科大犧牲教職員權益「削足適履」，以引進財團資金的作法，恐為高苑日後埋下另一個危機。

尤榮輝出示簽署書表示，校方要求教職員簽署同意「因系所整併需求下所辦理人員之資遣」、「校務會議代表應配合學校各項政策」，以及「不得對學校、董事會、董事會成員、興學企業進行校外體制外抗爭行為…逕為體制外抗爭者，願對於相關體制外舉措造成名譽受損之人，負起包括律師費用在內之補償或賠償責任。」質疑此同意書是犧牲教職員權益。

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尤榮輝表示，台鋼集團在高苑科大改善期屆滿前3日捐資2.8億元，能否解除高苑被命令停招危機，尚待下週私校退場審議會開會決定，目前推斷高苑科大未來走向如何，尚言之過早，期待教育部及退場審議會依法行政，決定高苑科大前途。

尤榮輝說明，高苑科大因「財務狀況顯著惡化，嚴重影響校務正常營運」及「積欠教師薪資」2項事由被認定為專輔學校，其中「財務狀況顯著惡化」有3項指標，包括：1、最近2年內每個月可用資金無法維持3個月經常性現金支出之月數，累計達12個月。2、最近3學年度決算融資管制額為負數之次數，累計達3次。3、最近3學年度決算扣減不動產支出前現金餘絀發生短絀之次數，累計達3次。又所謂「嚴重影響校務正常營運」指學校依最近一學年度決算報告預測2學年度內學校將發生資金缺口達財務調度困難，影響校務正常營運。目前似未有證據顯示高苑科大已脫離各項指標，解除專輔恐有疑慮。

尤榮輝表示，若依法令規定，高苑科大必須於5月31日前償還教職員11個月欠薪，以及所有的財務指標都顯示已經無「財務狀況顯著惡化，嚴重影響校務正常營運」的狀況，才有解除專輔列管的可能，台鋼集團捐資2.8億元給高苑科大，數額是否足夠償還欠薪並使高苑脫離財務惡化情形，不無疑問。

尤榮輝指出，財務及欠薪只是高苑解專的必要而非充分條件。依據教育部去年12月27日的查核輔導紀錄顯示，高苑科大除了欠薪及財務問題外，尚有校務經營及學生權益上的諸多缺失，是否均已改善完成，仍待教育部進行第2次查核結果，若無完成改善就貿然給予解專，恐怕引發爭議。

全國私校工會發言人尤榮輝出示，日前校內傳出一份要求教職員簽署的承諾書，質疑高苑科大犧牲教職員權益「削足適履」，以引進財團資金的作法，恐為高苑日後埋下另一個危機。（尤榮輝提供）

全國私校工會發言人尤榮輝出示，日前校內傳出一份要求教職員簽署的承諾書，質疑高苑科大犧牲教職員權益「削足適履」，以引進財團資金的作法，恐為高苑日後埋下另一個危機。（尤榮輝提供）

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