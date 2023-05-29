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    虎頭埤阿勃勒花季串連新化老街 騎Ubike訪大目降歷史

    虎頭埤風景區內的阿勃勒綻放約6成左右，賞花期可到6月中。（記者劉婉君攝）

    虎頭埤風景區內的阿勃勒綻放約6成左右，賞花期可到6月中。（記者劉婉君攝）

    2023/05/29 18:03

    〔記者劉婉君／台南報導〕2023虎頭埤浪漫黃金雨阿勃勒花季今年搭配新設的YouBike站點，推出「新化老街+U-bike+虎頭埤風景區串連導覽解說」活動，帶領遊客從百年歷史的新化老街，到虎頭埤風景區，走訪大目降歷史，獲得熱烈迴響，報名迅速額滿，賞花期則可到6月中旬。

    虎頭埤浪漫黃金雨阿勃勒花季於5月20日至6月4日登場，觀光旅遊局並在5月26日及6月2日推出2梯次的U-bike串連活動，由大目降文化園區志工大隊副大隊長陳楠修、虎頭埤風景區管理所主任陳宏田導覽解說。從新化武德殿開始，走到新化老街再回到大目降廣場及大目降故事館，全程約1小時，接著騎乘武德殿前的U-bike前往虎頭埤風景區，於園區導覽解說30分鐘，包含鳥居、御神橋、拜殿、本殿、祭器庫、社務社及地下神明避難所等，讓遊客透過雙腳，認識新化。

    觀旅局表示，新化老街擁有百年歷史，最早期由一幢漂亮別緻的西式洋房開始，漸漸吸引街訪鄰居陸續仿效建立，遂成了「西洋樓」式商店街，每家外觀不盡相同，最大特色是店名為直接黏貼的水泥字，作工精細，街景極富藝術風味，儼然是新化經濟發展的象徵。

    阿勃勒花季系列活動包括有遊湖賞花，六、日還有音樂演出、小農市集，以及「虎埤網美我上媠」網美照攝影比賽、南168一路發景點行銷優惠方案等。

    虎頭埤浪漫黃金雨阿勃勒花季系列活動至6月4日止，賞花期可至6月中。（記者劉婉君攝）

    虎頭埤浪漫黃金雨阿勃勒花季系列活動至6月4日止，賞花期可至6月中。（記者劉婉君攝）

    虎頭埤浪漫黃金雨阿勃勒花季推出2梯次「新化老街+U-bike+虎頭埤風景區串連導覽解說」，報名熱烈，迅速額滿。（觀旅局提供）

    虎頭埤浪漫黃金雨阿勃勒花季推出2梯次「新化老街+U-bike+虎頭埤風景區串連導覽解說」，報名熱烈，迅速額滿。（觀旅局提供）

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