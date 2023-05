外國網紅來台旅遊曝如何「活得像億萬富翁」 1照片笑翻網友！

2023/05/29 17:54

〔即時新聞/綜合報導〕「台灣囝仔」、全球繪圖晶片龍頭廠輝達(NVIDIA)執行長暨創辦人黃仁勳近日抵台,在台灣掀起崇拜熱潮。最近來台旅遊、經常分享特斯拉相關消息的網紅萊恩(Matthew Donegan-Ryan)也搭上話題,特別到黃仁勳逛饒河夜市買小吃的攤位前朝聖,曝光如何「活得像億萬富翁」,讓大批網友笑翻。

身價破兆的黃仁勳25日晚間被民眾目擊出現在台北饒河夜市,野生黃仁勳一身輕裝,手提一袋麻花捲,一派輕鬆地在一處攤位前看著眼前的小吃,照片曝光後在網上掀熱議。擁有逾萬人追蹤的推特網紅萊恩,27日跟上話題人物的腳步來到饒河夜市,並在黃仁勳被目擊的攤位前抱著小孩合照打卡。

請繼續往下閱讀...

萊恩透露,自己的妻子當天問他「今天是我們在台北的最後一晚,有想要做什麼嗎?」他逗趣回應道「活得像個億萬富翁」,於是就有了這張學黃仁勳到饒河夜市踩點的照片。台灣網友紛紛在貼文底下留言,「看來那家攤販要變成新的打卡點了」、「活得像億萬富翁原來這麼容易嗎」、「看來我也是億萬富翁了」。

My wife: it’s our last night in Taipei, what do you want to do?



Me: live like a billionaire. https://t.co/F0yiMif4QK pic.twitter.com/XQbIuLcJyL