外國網紅來台旅遊曝如何「活得像億萬富翁」 1照片笑翻網友！

近日有民眾在饒河夜市目擊野生黃仁勳（左圖），外國網紅萊恩（右圖）也帶著家人到同一地點打卡拍照，笑稱自己「活得像億萬富翁」。（圖翻攝自Matthew Donegan-Ryan推特）

2023/05/29 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣囝仔」、全球繪圖晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳近日抵台，在台灣掀起崇拜熱潮。最近來台旅遊、經常分享特斯拉相關消息的網紅萊恩（Matthew Donegan-Ryan）也搭上話題，特別到黃仁勳逛饒河夜市買小吃的攤位前朝聖，曝光如何「活得像億萬富翁」，讓大批網友笑翻。

身價破兆的黃仁勳25日晚間被民眾目擊出現在台北饒河夜市，野生黃仁勳一身輕裝，手提一袋麻花捲，一派輕鬆地在一處攤位前看著眼前的小吃，照片曝光後在網上掀熱議。擁有逾萬人追蹤的推特網紅萊恩，27日跟上話題人物的腳步來到饒河夜市，並在黃仁勳被目擊的攤位前抱著小孩合照打卡。

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萊恩透露，自己的妻子當天問他「今天是我們在台北的最後一晚，有想要做什麼嗎？」他逗趣回應道「活得像個億萬富翁」，於是就有了這張學黃仁勳到饒河夜市踩點的照片。台灣網友紛紛在貼文底下留言，「看來那家攤販要變成新的打卡點了」、「活得像億萬富翁原來這麼容易嗎」、「看來我也是億萬富翁了」。

My wife: it’s our last night in Taipei, what do you want to do?



Me: live like a billionaire. https://t.co/F0yiMif4QK pic.twitter.com/XQbIuLcJyL — Matthew Donegan-Ryan （@MatthewDR） May 27, 2023

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