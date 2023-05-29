智慧型設施入台東 6月起回收好康加碼送

保護環境從我做起，台東縣環保局自6月1日起推回收好康加碼送活動。（記者陳賢義攝）

2023/05/29 16:26

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣環保局自6月1日起推回收好康加碼送，與統一超商指定連鎖店合作，首創設置「智慧型寶特瓶、廢乾電池二合一資源回收設備」，即日起提供24小時便民回收服務，只要達到指定條件，即可兌換購物金或OPEN POINT點數；另在6月1日至10日舉辦「限定加碼回饋」活動，達成回收數量即可兌換咖啡，數量有限兌換完為止。

環保局表示，即日起攜帶PET材質的透明無色寶特瓶或1、2、3、4號及9V型的廢乾電池至台東市三越店及東捷店，透過智慧型回收設備做回收，完成寶特瓶5個或廢乾電池5顆，即可兌換購物金1元或OPEN POINT點數1點。

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「限定加碼回饋」活動自6月1日到6月10日，民眾可於兩家指定統一超商使用智慧型回收設施，單次回收透明無色寶特瓶20個、或單次回收廢乾電池20顆，持回收設施回收證明，即可至門市櫃台兌換中杯拿鐵或大杯美式咖啡1杯，若單次回收40個則可兌換2杯，以此類推，兩店家每日限量各25杯，6月5日世界環境日兩店家限量各75杯，數量有限兌換完為止。

環保局提醒回收寶特瓶前應先行去除瓶身的包裝膜及清空內部殘留飲料、液體，保持瓶身完整，不可擠壓，再送入智慧型回收設施，若送入有顏色的寶特瓶、包裝膜沒有去除或是內部液體未清除乾淨，回收機將會自動退回。

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