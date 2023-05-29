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    考駕照注意！桃園機車駕訓加碼補助 延長至6月底

    桃市府交通局宣布，桃園機車駕訓加碼補助，延長至今年6月底。（圖由桃市府交通局提供）

    桃市府交通局宣布，桃園機車駕訓加碼補助，延長至今年6月底。（圖由桃市府交通局提供）

    2023/05/29 15:44

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府與交通部公路總局合作推出「機車駕訓疊加補助計畫」，參加機車駕訓班並成功考取駕照的民眾，最高可獲訓練費補助2600元，桃市府交通局表示，補助申請將延長至6月30日，或1500個名額用罄。

    交通局表示，駕訓班訓練計畫有助提升防禦駕駛觀念，市府今年限時提供1500個機車駕訓計畫加碼補助名額，凡經過機車駕訓班訓練而考取駕照者，每人可獲得1300元訓練補助費，並得與交通部1300元補助疊加使用，最高可補助2600元，原補助期限至今年5月31日截止，為嘉惠更多學員，將延長受理報名期限至今年6月30日止，或1500個補助名額用罄。

    交通局表示，機車駕訓班課程設計包含實地教學、模擬實地上路後道路實境等，讓未考取駕照的民眾，預先了解道路上的風險及掌握防禦駕駛觀念，經統計透過機車駕訓班考取駕照的民眾，降低違規風險56%、降低肇事風險35%，顯示參加機車駕訓確實能讓自己遠離道路風險。

    交通局長張新福表示，延長受理報名期限至今年6月30日止，但仍須於今年7月31日前取得駕照，並依向監理單位提出申請順序核撥補助費用，直到1500個補助名額用罄為止，籲市民朋友儘速報名；目前桃市辦理機車駕訓班共有10家，包括桃園區長榮、國泰、大展、蘆竹區中正、觀音區大觀、中壢區太子、中央、鴻興、中原、龍潭龍興駕訓班。

    桃市府交通局宣布，桃園機車駕訓加碼補助，延長至今年6月底。（圖由桃市府交通局提供）

    桃市府交通局宣布，桃園機車駕訓加碼補助，延長至今年6月底。（圖由桃市府交通局提供）

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