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    民眾助警拘捕人犯傷亡有濟助 雲縣23年無人申請

    雲林縣議員蔡東富建議提高濟助金額。（記者黃淑莉翻攝）

    雲林縣議員蔡東富建議提高濟助金額。（記者黃淑莉翻攝）

    2023/05/29 15:38

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣議會今天通過「雲林縣民眾協助警察拘捕人犯傷亡濟助自治條例」修正草案一讀，僅管該案從2001年1月1日施行，近23年來無人申請，但在討論時仍有多位議員關切，希望能提高濟助金額外，因過程衍生的財物損失、法律問題也能予以補償或協助。

    雲林縣民眾協助警察拘捕人犯傷亡濟助自治條例在2000年12月30日公布，2001年1月1日施行，針對協助警察拘捕人犯、逮捕現行犯、通緝犯或追捕脫逃人犯，有下列情況予以濟助，死亡者發給撫恤金300萬元及按實給付殯葬費，最高50萬元。

    身心障礙附按實給付醫療費，因而成為植物人發給慰問金300萬元、重度障礙發給慰問金250萬元及每月3萬元生活費；中度障礙發給慰問金150萬元及每月1萬5000元生活費；輕度障礙發給慰問金100萬元。

    受傷者按實給付醫療費，並依受傷及經濟狀況發給慰問金2萬至30萬元。

    雲林縣警察局指出，該自治條例實施22年多無人申請，主要原因是大部分民眾不知有這個自治條例，還有傷勢不嚴重嫌麻煩。

    縣警局表示，這次提出修正主要是因應「身心障礙者權益保障法」規範名稱及身心障礙等級修正，及配合身心障礙者權利公約施行後的法規檢視，針對文字進行修正。

    今天在議會進行一讀會，包括議員蔡東富、黃文祥、許留賓、廖偉晴、蘇國瓏、張維崢、林岳璋及蔡永富等人都提出意見，認為該自治條例已實施22多年，除文字修正外，因物價上漲一併檢討，除提高濟助金額外，在協助過程可能洐生的財物損失、法律等問題也能給予協助。

    雲林縣長張麗善表示，感謝議員對該案關心，及提出許多保障民眾權益的建議，今天先就用語修正案，通過後，會針對議員所提意見，責成警察局根據多年累積經驗，參考其他縣市的作法，一併考量後再提出修正。

    縣議員張維崢指出，民眾在協助警察可能以其他物件協助，建議財物損失也應予以補償。（記者黃淑莉翻攝）

    縣議員張維崢指出，民眾在協助警察可能以其他物件協助，建議財物損失也應予以補償。（記者黃淑莉翻攝）

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