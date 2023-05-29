「蔡適應委員兌現蔡適應議員政見」 基隆壯觀里3千多戶高地供水獲解決

基隆市安樂區壯觀台北社區自來水加壓站今天（29日）舉辦啟用典禮，立法委員蔡適應與議員、壯觀里長與社區代表共同參與。（圖為立委蔡適應辦公室提供）

2023/05/29 14:29

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市安樂區壯觀台北社區自來水加壓站今天（29日）舉辦啟用典禮，立法委員蔡適應表示，他當議員期間，經常接獲壯觀里民反映用水問題，他當上立委後協調督促下，行政院拍板「老舊高地社區加壓受水設備改善計畫」，總算在今年完工，讓壯觀里3000多戶高地供水，也兌現自己的承諾。

壯觀台北社區自來水加壓站啟用典禮舉辦，蔡適應與市議員張秉鈞、秦鉦、洪森永、張之豪、吳驊珈、壯觀里長陳威竹，還有11個社區管委會代表出席；蔡適應要求自來水公司在工程完工、驗收前，讓工程收尾完善，符合社區民眾需求。

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蔡適應表示，他過去擔任安樂區市議員時，就經常接到壯觀台北社區居民的陳情，包含過年期間爆管、道路漏水、水壓不足等問題，導致無水可用的狀況，當年一直無法有效解決；蔡適應指出，他擔任立委後，協調中央訂定「老舊高地社區加壓受水設備改善計畫」。

蔡適應提到，這個計畫自2021年至2024年執行，是一個為期4年的高地供水改善計畫，特別是壯觀台北社區中11個社區管委會，他和市議員、里長協助各社區，一起加入這個計畫，來改善自來水用水品質，還有樂利二街、麥金路3巷的道路，都一併來刨鋪，讓社區的環境得到大幅的提升。

蔡適應進一步補充說明，自今年的5月20日自來水加壓站啟用後，壯觀台北社區3000多戶所使用的自來水管線，目前都已經由水公司接管，壯觀台北社區用水改善的總預算約3000萬元，住戶代表有提到結餘款項退回的部份，他也請自來水公司儘速的計算，來退回給公部門和社區住戶。

蔡適應強調，基隆市還有多個社區，正在進行高地供水改善工程，他也會持續督促相關工程的進度，而且今年還有幾個社區加入高地供水改善方案，他也協助幾個社區以壯觀台北社區為例，來了解進度和成效。

基隆市安樂區壯觀台北社區自來水加壓站今天（29日）舉辦啟用典禮，立法委員蔡適應與議員、壯觀里長與社區代表共同參與。（圖為立委蔡適應辦公室提供）

基隆市安樂區壯觀台北社區自來水加壓站今天（29日）舉辦啟用典禮，解決壯觀台北社區3千多戶住戶的高地供水問題。（圖為立委蔡適應辦公室提供）

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